"Зенит" – "зимний чемпион", Загитова проиграла, но это не страшно, Логинов круче Фуркада

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 9 декабря.
ПАУЗА. "Зенит" стал "зимним чемпионом"
"Зенит" завершит первую половину сезона в звании лидера российской премьер-лиги.
Победа над "Уфой" могла сделать "Краснодар" зимним чемпионом в случае поражения сине-бело-голубых от "Рубина". Однако "быки" сыграли вничью с "горожанами" (1:1) и остались на второй строчке.
ВОПРОС. Загитова проиграла. Из-за травмы или японка непобедима?
Перед произвольной программой в финале "Гран-при" олимпийская чемпионка подвернула ногу.
ДРАМА. Логинов чуть не выиграл золото! Но упал
Россиянин Александр Логинов лидировал за несколько сот метров до финиша, но упал и в итоге стал лишь третьим.
БОРЬБА. Россия проиграла Норвегии 0,7 секунды. А могла быть первой
Обидное поражение мужчин. Зато порадовали девушки.
ЭКСКЛЮЗИВ. Василий Березуцкий: "В Европе поиграть не довелось. Попробуем потренировать в Голландии"
Братья собрались к Слуцкому в "Витесс".
ММА. Бой из ада. Чемпион UFC устроил месиво в октагоне и побил рекорд
Макс Холлоуэй уверенно победил Брайна Ортегу, это было зрелище не для слабонервных.
РПЛ. Кононов: три из трех! Рабинер – о том, что изменилось у "Спартака" при новом тренере
Победа над "Анжи" в 17-м туре - третья подряд для красно-белых в чемпионате России.
НХЛ. Овечкин очередным голом отправил Бобровского на скамейку. "Вашингтон" издевательски обыграл "Коламбус"
"Коламбус" провалился в главном русском матче субботы.
Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".