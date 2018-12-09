"Зенит" – "зимний чемпион", Загитова проиграла, но это не страшно, Логинов круче Фуркада

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 9 декабря.

ПАУЗА. "Зенит" стал "зимним чемпионом"

"Зенит" завершит первую половину сезона в звании лидера российской премьер-лиги.

Победа над "Уфой" могла сделать "Краснодар" зимним чемпионом в случае поражения сине-бело-голубых от "Рубина". Однако "быки" сыграли вничью с "горожанами" (1:1) и остались на второй строчке.

ВОПРОС. Загитова проиграла. Из-за травмы или японка непобедима?

Перед произвольной программой в финале "Гран-при" олимпийская чемпионка подвернула ногу.

ДРАМА. Логинов чуть не выиграл золото! Но упал

Россиянин Александр Логинов лидировал за несколько сот метров до финиша, но упал и в итоге стал лишь третьим.

БОРЬБА. Россия проиграла Норвегии 0,7 секунды. А могла быть первой

Обидное поражение мужчин. Зато порадовали девушки.

ЭКСКЛЮЗИВ. Василий Березуцкий: "В Европе поиграть не довелось. Попробуем потренировать в Голландии"

Братья собрались к Слуцкому в "Витесс".

ММА. Бой из ада. Чемпион UFC устроил месиво в октагоне и побил рекорд

Макс Холлоуэй уверенно победил Брайна Ортегу, это было зрелище не для слабонервных.

РПЛ. Кононов: три из трех! Рабинер – о том, что изменилось у "Спартака" при новом тренере

Победа над "Анжи" в 17-м туре - третья подряд для красно-белых в чемпионате России.

НХЛ. Овечкин очередным голом отправил Бобровского на скамейку. "Вашингтон" издевательски обыграл "Коламбус"

"Коламбус" провалился в главном русском матче субботы.

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