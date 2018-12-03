В "Спартаке" расцвела ромашка. Но ей нашли замену?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 3 декабря.

ЗИМОЙ! Ромашка расцвела. Надолго ли?

В центральном матче тура "Спартак" выиграл у "Локомотива" – победу принесли голы Дениса Глушакова и Луиза Адриану, а самым эмоциональным эпизодом стала травма Артема Реброва. Дмитрий Зеленов выделяет основное из центрального матча тура.

ПОБЕДА. Дерби Глушакова

"И пусть кто-нибудь из их критиков, будь то трибунных или диванных, после этой выжатой натурально с кровью победы скажет хоть слово о том, что кто-то там-де недорабатывал, жалел себя, думал о "бабле", а не о футболе и не о "Спартаке". Игорь Рабинер – жестко о дерби.

САНТА-БАРБАРА. Массимо – один из вас. "Спартаку" пора перестать биться с тенью Карреры

Почему интервью Андрея Ещенко, которое официальный сайт "Спартака" опубликовал в день игры с "Локо", выглядит дико. Радикальная оценка Сергея Егорова.

КАКОЕ ПО СЧЕТУ? "Не только Иуда, но еще и жалкий трус!" Еще одно жесткое заявление фанатов о Глушакове

Группировка фанатов "Ультра Север" "Спартака" выразила позицию по полузащитнику команды Денису Глушакову. В заявлении рассказывается, почему фанаты не хотят видеть его в команде.

ПЕРВЫЙ ИНТЕРЕС. Айртон Лукас может перейти в "Спартак". Что это за игрок?

Рассказываем о защитнике "Флуминенсе", в котором, по информации издания Globoesporte, заинтересован московский клуб. Дмитрию Комбарову стоит беспокоиться?

СНОВА МИМО. Черная полоса продолжается. Что происходит со Смоловым

Игрок, еще недавно признававшийся лучшим в стране, загубил голевой момент в матче со "Спартаком", а потом не реализовал пенальти. Форвард никак не может вернуться на свой прежний уровень.

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