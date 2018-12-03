"Не только Иуда, но еще и жалкий трус!" Еще одно жесткое заявление фанатов о Глушакове

Группировка фанатов "Ультра Север" "Спартака" выразила позицию по полузащитнику команды Денису Глушакову . В заявлении рассказывается, почему фанаты не хотят видеть его в команде.

– Парни, многие не понимают нашу позицию относительно Глушакова и обвиняют нас в том, что мы выступаем против команды, – говорится в заявлении на странице фанатов Вконтакте. – Но на самом деле все не так, как об этом пишут в СМИ и в интернете. Во-первых, мы хотим сразу для всех отметить, что всегда и везде мы действуем только в интересах и во славу "Спартака"! Мы всю свою сознательную жизнь поддерживаем "Спартак", бьемся за него и прославляем везде наши цвета! Мы искренне переживаем за клуб и всегда желаем "Спартаку" только победы! Меняются игроки, тренеры, руководство клуба, но мы всегда остаемся со "Спартаком" и остаемся преданными "Спартаку"! Так было всегда, так есть сейчас и так будет всегда! И именно наша искренность, наша любовь к Спартаку и приверженность идеалам клуба не позволяет нам принять Дениса Глушакова в качестве игрока и капитана московского "Спартака"! Многие считают, что мы выступаем против Дениса Глушакова из-за того, что он предал Массимо Карреру. Это не так.

Мы выступаем против Дениса Глушакова только из-за того, что он предал "Спартак". Он предал наш клуб, наши цвета и всех нас – всех кто всей душой переживает за" Спартак"! Денис в своих личных корыстных интересах подговаривал команду сливать тренера, то есть намеренно проигрывать матчи. Для нас это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Если вы готовы прощать человека, который сливал игры, и терпеть его в роли капитана "Спартака", то мы – нет! Косвенные подтверждения этих слов вы можете увидеть на просторах интернета. Это и записи тогда еще любимой жены Дениса Глушакова, датированные сентябрем 2017 года, где Дарья подтверждает, что Денис в сговоре с руководством Спартака намеренно сливал Массимо Карреру... Это и высказывания Дениса в прессе о том, что Каррера не топ тренер. Это и те самые "лайки" под негативными постами в адрес действующего тренера команды.

Но и это не все. Мы также считаем, что ни один игрок "Спартака", ни один футболист клуба (и тем более капитан) не имеет права выносить "сор из избы" и рассказывать людям, не имеющим отношения к команде, о своих трудностях в отношении главного тренера команды. Денис неоднократно позволял себе, в том числе и некоторым из нас, нашим братьям, рассказывать о том, какой Каррера физрук и что надолго он не задержится. То есть он это говорил абсолютно незнакомым людям не из клуба. Это недопустимо не только с фанатской точки зрения, но и с точки зрения человеческих отношений. Поэтому мы не молчим и не делаем вид, будто ничего не произошло! Мы протестуем против нахождения Дениса Глушакова в составе "Спартака". Для нас он Иуда, который предал "Спартак", который предал всех нас – болельщиков "Спартака".

Когда мы протестуем против Глушакова, мы не отказываемся от своей верности Спартаку! Мы выступаем за наши идеалы! Мы хотим видеть сильный, настроенный на победу Спартак! Мы не хотим видеть приспособленцев на поле, не хотим видеть в роли капитана команды человека, который просто напросто этого недостоин!

Мы видим, что футболисты и новый тренер "Спартака" выступают в поддержку своего одноклубника. Это характеризует парней только с самой лучшей стороны. Мы рады, что они до конца готовы впрягаться за "своего". Но у нас есть один вопрос: "А что это за капитан, которого нужно публично поддерживать, и пытаться доказывать, что он хороший?" Достойный человек сам бы отдал повязку и принялся бы доказывать всем, что он достоин быть капитаном "Спартака". Достоин вообще надевать футболку с ромбом. Но он до того, пока не забил свой первый за год гол, не сделал ни одного публичного заявления, не обратился к фанатам и болельщикам, а только прятался за спинами одноклубников, подговаривая их надевать маечки в свою защиту! Денис, ты не только Иуда, но еще и жалкий трус! Пошел вон из "Спартака"!

Отдельно мы хотим обратиться к СМИ и руководству "Спартака, которые пытаются нашу позицию по Глушакову перевернуть вверх дном и стравить нас с командой! Друзья, у вас это не выйдет! МЫ еще раз для всех повторяем, что мы болеем за победы "Спартака" и поддерживаем "Спартак"! Мы и все болельщики "Спартака" едины в том, что "Спартак" для нас важнее всего! и мы действуем исключительно в интересах "Спартака"! Мы поем песни во Славу клуба, но перешагнуть через эту ситуацию мы не можем! Мы просим еще раз всех задуматься и решить для себя готовы ли вы терпеть человека, который нарушил одну из главных заповедей нашего клуба и полюбил себя и свой контракт в "Спартаке" больше, чем сам "Спартак".

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