Трудности "Зенита", провал "Спартака", перелом Месси

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 21 октября.

ЛИДЕР. Дриусси подвел "Зенит". Шунин помог "Динамо"

"Зенит" в гостях проиграл московскому "Динамо", больше половины матча проведя в меньшинстве. Победный гол во втором тайме провел Федор Черных. Команда Семака во второй раз подряд оступилась в РПЛ на выезде – первая осечка была в Каспийске.

СУДЕЙСТВО. За что удален Дриусси?

В первом тайме матча в Химках арбитр Сергей Иванов показал красную карточку зенитовскому игроку. Прав ли судья?

ЦИТАТА. "Когда Кокорин был в "Динамо", он бы так не поступил"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин после матча с "Зенитом" заявил журналистам, что для бело-голубых победа важна психологически. И не обошел тему заключения Кокорина и Мамаева.

СПАРТАК. Забил с игры. И на игру

Команда Карреры порадовала ярким стартом в матче против тульского "Арсенала", но быстро сникла и в итоге потерпела чувствительное поражение – 2:3. Третья подряд неудача в РПЛ на своем поле, не помогли и мячи с игры – дубль Зе Луиша после 10 "стандартных" голов в чемпионате.

СУДЕЙСТВО. Вилков против "Спартака"

Эпизоды первого тайма матча "Спартак" – "Арсенал", по которым к арбитру Михаилу Вилкову возникли вопросы. Все спорные моменты.

ФАНАТ. Хабиб болеет за "Спартак"

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов в очередной раз побывал на игре красно-белых. После матча "Анжи" – ЦСКА в родном Дагестане, где он заглянул в гостевую раздевалку и поздравил армейцев с победой, чемпион UFC пришел поддержать "Спартак" и подтвердил свой выбор в комментарии для журналистов.

МЕССИ. У Лео травма руки, у "Барселоны" все плохо

Лидер каталонцев неудачно упал во время матча с "Севильей" и после перелома правой руки остался без футбола на три недели. Класико "Барсы" и "Реала" в следующее воскресенье пройдет и без Месси, и без Роналду. Можете себе такое представить?

РОНАЛДУ. У Криштиану 400 голов, но нет победы

Экс-лидер "Реала" продолжает крушить рекорды. В "Ювентусе" он разменял красивую отметку по голам в чемпионатах "большой пятерки". Правда, "Дженоа" Кришито отобрал у туринцев победу на их поле.

ИСТОРИЯ. "Получал 415 долларов в неделю. Едва выживал на эти деньги"

Лучший бомбардир КХЛ прошел ад низших лиг Америки. Интервью главного открытия сезона, защитника рижского "Динамо" Мэтью Майоне, который в субботу набрал 24-е очко в чемпионате и возглавил гонку лучших бомбардиров лиги. Сегодня в КХЛ первая армейская битва сезона – СКА принимает ЦСКА.

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