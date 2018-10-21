Сергей Степашин: "Когда Кокорин был в "Динамо", он бы так не поступил"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин посетил игру с "Зенитом" (1:0) и после матча заявил журналистам, что для бело-голубых победа важна психологически.
- Для "Динамо" это очень важно, - сказал Степашин. - Четвёртое поражение подряд было бы плохо. Думаю, теперь все пойдёт лучше. Психологически очень важная победа. "Зенит" плохо сыграл, честно говоря. "Динамо" играло прекрасно.
- Сейчас все обсуждают поступок Александра Кокорина…
- Когда Кокорин был в "Динамо", он бы так не поступил. (Ярослав Сусов)
"Динамо" – "Зенит": трансляция
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