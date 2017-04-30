"Спартак" пришел за золотом, Боттас первый в Сочи, Овечкин и Кличко биты

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 30 апреля.

БИТВА. Чемпион-дерби!

В невероятном по красоте и напряжению матче "Спартак" выиграл у ЦСКА – 2:1. В последний раз дважды за сезон красно-белые побеждали в дерби в 1999 году.

РАСКЛАД. "Спартаку" нужны победа и ничья

"Спартак" не только гарантировал первое за пять лет попадание в медали чемпионата России, но и максимально приблизился к золоту. Причем оформить победу красно-белые могут уже в следующем туре.

РАЗБОР. Кто виноват, что придумал Васин?

Экспертиза "СЭ" о том, как забивались мячи в дерби ЦСКА – "Спартак". Кто из игроков отличился со знаком "плюс", а кто – "минус".

ЦИТАТА. Массимо Каррера: "В чем секрет? Мы стали семьей"

Главный тренер красно-белых после победы подчеркнул: они с командой радуются успеху в дерби, а золото еще не выиграно. И тем самым фактически повторил экспресс-комментарий клубного босса Леонида Федуна.

ЭКСПЕРТ. Олег Романцев: "ЦСКА не хватило мастерства"

Самый титулованный тренер России Олег Романцев в ходе матча оценивал игру футболистов ЦСКА и "Спартака". Экс-капитан и тренер красно-белых Егор Титов выделил в противостоянии вратарей клубов.

СКОРОСТЬ. Впервые первый

Четвертый в истории "Гран-при России" в Сочи вновь завершился победой пилота "Мерседеса". При этом на верхней ступени пьедестала оказался не Льюис Хэмилтон, а его напарник Валттери Боттас. Россиянин Даниил Квят стал 12-м после старта с той же позиции.

СЛОВА. Даниил Квят: "Последние 20 кругов были фантастическими"

Пилот "Торо Россо" после "Гран-при России" оценил неудачный старт и успешную концовку гонки. И вдобавок сравнил свой болид с машинами "Мерседеса" и "Феррари".

ПОРАЖЕНИЕ. Отбивная по-столичному

"Питтсбург" сокрушил "Вашингтон" – 6:2 во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Команда Александра Овечкина, видимо, снова останется без Кубка Стэнли.

КРУШЕНИЕ. Апперкот на все вопросы

В ночь на воскресенье украинец Владимир Кличко в 11-м раунде проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе. О поединке – наш автор Андрей БАЗДРЕВ, звезды и рядовые пользователи соцсетей и вдобавок авторитетные журналисты ведущих изданий. Отдельно – ключевые моменты боя и история о том, кто такой Энтони Джошуа.