"Спартаку" для золота достаточно победы и ничьей

"Спартак", победив ЦСКА (2:1) в главном московском дерби в рамках 26-го тура премьер-лиги, не только гарантировал первое за пять лет попадание в медали чемпионата России, но максимально приблизился к золоту чемпионата.

Красно-белые увеличили свое превосходство над ЦСКА до 10 очков, а "Зенит" даже в случае завтрашней победы над "Томью" будет отставать от лидера на восемь баллов. Таким образом, "Спартак" может обеспечить себе место в Лиге чемпионов уже 6 мая – в домашней игре с "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.

Однако наиболее вероятным видится оформление чемпионского титула по итогам 28 туров – по итогам матча с "Амкаром" в Перми.

Для ЦСКА это поражение стало первым и на новом стадионе и при Викторе Гончаренко. Кроме того, армейцы потеряли преимущество над "Зенитом" в гонке за Лигу чемпионов. Вероятно, завтра "Зенит" поднимется на вторую строчку с двухочковым перевесом над красно-синими. Для попадания в главный евротурнир, ЦСКА нужно будет в последних четырех турах набрать на два очка больше, чем питерцы. Ведь при равенстве очков преимущество благодаря голу на чужом поле будет у армейцев.

"Спартак" – 60 очков

Календарь "Спартака"

6 мая. Томь (д)

13 мая. Амкар (г)

17 мая. Терек (д)

21 мая. Арсенал (г)

ЦСКА – 50 очков

Календарь ЦСКА

6 мая. Амкар (г)

12 мая. Арсенал (д)

17 мая. Рубин (г)

21 мая. Анжи (д)

"Зенит" – 49 очков

Календарь "Зенита"

1 мая. Томь (г)

7 мая. Терек (д)

13 мая. Кр.Советов (г)

17 мая. Краснодар (д)

21 мая. Локомотив (г)

ЧТО БУДЕТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ?

Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

– по наибольшему числу побед во всех матчах;

– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.