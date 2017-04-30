"Спартаку" для золота достаточно победы и ничьей

"Спартак", победив ЦСКА (2:1) в главном московском дерби в рамках 26-го тура премьер-лиги, не только гарантировал первое за пять лет попадание в медали чемпионата России, но максимально приблизился к золоту чемпионата.
Красно-белые увеличили свое превосходство над ЦСКА до 10 очков, а "Зенит" даже в случае завтрашней победы над "Томью" будет отставать от лидера на восемь баллов. Таким образом, "Спартак" может обеспечить себе место в Лиге чемпионов уже 6 мая – в домашней игре с "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
Однако наиболее вероятным видится оформление чемпионского титула по итогам 28 туров – по итогам матча с "Амкаром" в Перми.
Для ЦСКА это поражение стало первым и на новом стадионе и при Викторе Гончаренко. Кроме того, армейцы потеряли преимущество над "Зенитом" в гонке за Лигу чемпионов. Вероятно, завтра "Зенит" поднимется на вторую строчку с двухочковым перевесом над красно-синими. Для попадания в главный евротурнир, ЦСКА нужно будет в последних четырех турах набрать на два очка больше, чем питерцы. Ведь при равенстве очков преимущество благодаря голу на чужом поле будет у армейцев.
"Спартак" – 60 очков
Календарь "Спартака"
6 мая. Томь (д)
13 мая. Амкар (г)
17 мая. Терек (д)
21 мая. Арсенал (г)
ЦСКА – 50 очков
Календарь ЦСКА
6 мая. Амкар (г)
12 мая. Арсенал (д)
17 мая. Рубин (г)
21 мая. Анжи (д)
"Зенит" – 49 очков
Календарь "Зенита"
1 мая. Томь (г)
7 мая. Терек (д)
13 мая. Кр.Советов (г)
17 мая. Краснодар (д)
21 мая. Локомотив (г)
Пункт 17.3 регламента чемпионата России по футболу-2016/17 гласит:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
– по наибольшему числу побед во всех матчах;
– по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
– по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
HAZELSAMARA
Смерть сусликам, смех смехом, а "СЭкс" внёс поправку в заголовочек.
20:10
regiment
HAZELSAMARA Если "Спартак" наберёт четыре очка на четырёх ничьих, а "Зенит" выиграет все пять матчей, то чемпионом станет "Зенит", не?=================== станет только по разнице мячей в личных встречах. 4-5 там по мячам. но надо ещё крепкие терек и краснодар обыграть
20:08
lisenkoff
Второе место даже 60 очков не наберёт, попомните мои слова и делайте выводы, Спартак уже чемпион ;) ИМХО
20:05
xueks
если бы лошади не были бы сами кабинетом я бы сказал васин лег под федуна
19:49
Меркатор
У каких еще питерцев? Гоните их газеты таких специалистов, они ее дискредитируют.
19:49
Смерть сусликам
HAZELSAMARA Если "Спартак" наберёт четыре очка на четырёх ничьих, а "Зенит" выиграет все пять матчей, то чемпионом станет "Зенит", не? -------------------------- Ты сам понимаешь, что Спартак больше наберет, а зениту еще второе место удержать надо.
19:47
HAZELSAMARA
Если "Спартак" наберёт четыре очка на четырёх ничьих, а "Зенит" выиграет все пять матчей, то чемпионом станет "Зенит", не?
19:42
Neuturungal
allenatore di livello superiore
19:40
Markao.
Mille Grazie Массимо!!!
19:37