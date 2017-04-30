Леонид Федун: "Спартак" пока еще не чемпион"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в дерби над ЦСКА (2:1) признался, что ему понравилась игра команды. После этого успеха для того чтобы завоевать чемпионский титул, красно-белым осталось набрать в четырех турах четыре очка.
– Хорошо, что победили. Игра отличная, – сказал Федун. – В первом тайме нервничали. Это было видно. Должны были больше забивать. Зе Луиш великолепно вышел на замену. Игра была хорошая, особенно второй тайм. Акинфеев по-прежнему жуткий везунчик. Столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше. Понятно, что ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам надо оформить титул официально. Я так и сказал ребятам.
– "Спартак" уже чемпион?
– Пока еще нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
= Даль =
Кто гнал на Федуна хоть раз за 16 лет, никакие вы не спартачи, а тряпки
20:14
Vlаdimir
Кому и говорить о везении так это Спартаку .... и в первом тайм могли пропустить больше одного, а забили после двух ошибок.
20:13
Bazilique
пока еще нет/// правильные слова. А то раскудахтались. Как оторвемся, так и праздновать будем. А там же еще несколько туров. Вот интересно, будут ложиться костьми или сольют все оставшееся?
20:10
Roov
*Карреру
19:45
Roov
Спасибо за стадион, Карьеру и команду 2017, Леонид!
19:44
Уткин за Спартак
СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! 6 мая иду оформлять чемпионство и всех зову с собой!!!
19:40
shpasic
а Рабинер с Кафельниковым сказали, что чемпион.
19:34