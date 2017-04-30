Леонид Федун: "Спартак" пока еще не чемпион"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в дерби над ЦСКА (2:1) признался, что ему понравилась игра команды. После этого успеха для того чтобы завоевать чемпионский титул, красно-белым осталось набрать в четырех турах четыре очка.

– Хорошо, что победили. Игра отличная, – сказал Федун. – В первом тайме нервничали. Это было видно. Должны были больше забивать. Зе Луиш великолепно вышел на замену. Игра была хорошая, особенно второй тайм. Акинфеев по-прежнему жуткий везунчик. Столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше. Понятно, что ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам надо оформить титул официально. Я так и сказал ребятам.

– "Спартак" уже чемпион?

– Пока еще нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"