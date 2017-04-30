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Леонид Федун: "Спартак" пока еще не чемпион"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Леонид ФЕДУН на трибуне. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Леонид ФЕДУН на трибуне. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы в дерби над ЦСКА (2:1) признался, что ему понравилась игра команды. После этого успеха для того чтобы завоевать чемпионский титул, красно-белым осталось набрать в четырех турах четыре очка.

– Хорошо, что победили. Игра отличная, – сказал Федун. – В первом тайме нервничали. Это было видно. Должны были больше забивать. Зе Луиш великолепно вышел на замену. Игра была хорошая, особенно второй тайм. Акинфеев по-прежнему жуткий везунчик. Столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше. Понятно, что ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам надо оформить титул официально. Я так и сказал ребятам.

– "Спартак" уже чемпион?

– Пока еще нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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= Даль =

Кто гнал на Федуна хоть раз за 16 лет, никакие вы не спартачи, а тряпки

20:14

Vlаdimir

Кому и говорить о везении так это Спартаку .... и в первом тайм могли пропустить больше одного, а забили после двух ошибок.

20:13

Bazilique

пока еще нет/// правильные слова. А то раскудахтались. Как оторвемся, так и праздновать будем. А там же еще несколько туров. Вот интересно, будут ложиться костьми или сольют все оставшееся?

20:10

Roov

*Карреру

19:45

Roov

Спасибо за стадион, Карьеру и команду 2017, Леонид!

19:44

Уткин за Спартак

СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! 6 мая иду оформлять чемпионство и всех зову с собой!!!

19:40

shpasic

а Рабинер с Кафельниковым сказали, что чемпион.

19:34