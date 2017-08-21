Состав сборной России, Семин в роли Карреры и раздвоение Знарка

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 21 августа.

РЕШЕНИЕ. Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России

РФС опубликовал окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа – 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября). И удивили сразу несколько решений главного тренера Станислава Черчесова.

ПОБЕДИТЕЛЬ. Семин в роли Карреры

Главным событием 7-го тура стала волевая победа "Локомотива", уступавшего 0:2 к перерыву, над "Спартаком" – 4:3. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР разбирает дерби и рассказывает о сложных процессах в московских клубах.

ВОПРОС. Спиридонов: проклятие или феномен нашего спорта?

29-летний Алексей Спиридонов – талантливый волейболист. Вот только всей стране он известен не спортивными подвигами, а эпатажными выходками. И в субботу самый скандальный спортсмен России влип в очередную историю, и никто этому не удивляется. Почему?

ЭКСПЕРТ. Олег Романцев: "Локомотив" бился за Семина!"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" подвел итоги дерби. Прославленный специалист детально порассуждал о судействе, симуляции Александра Самедова и попробовал объяснить стартовый провал красно-белых.

КХЛ. Раздвоение Знарка

Сегодня в Санкт-Петербурге матчем СКА – ЦСКА стартует десятый чемпионат КХЛ. А в феврале пройдет Олимпиада. Ключевые интриги будущего сезона касаются главного тренера питерского клуба и сборной России Олега Знарка. Перед ним стоят две тяжелейшие задачи: во второй раз подряд победить с армейцами в Кубке Гагарина, а также завоевать золото Игр в Пхенчхане, которое наши хоккеисты не выигрывали с 1992 года.

МНЕНИЕ. Владислав Радимов: "Шансы Дзюбы? Сейчас Кокорин выглядит незаменимым"

Бывший капитан "Зенита", а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба – о матче с "Амкаром", судьбе Артема Дзюбы и шансах на победу над "Утрехтом". Как всегда откровенно и без авторитетов.

ТРЕНЕР. Вячеслав Быков: "Капризов уедет в НХЛ сложившимся мастером"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопросы "СЭ" перед стартовым матчем регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Сделал свои прогнозы на сезон и выделил талантливых игроков, которые уже в ближайший год могут стать открытиями.

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