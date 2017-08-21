Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"

РФС опубликовал окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа – 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).

По сравнению с объявленным на прошлом неделе расширенным составом в списке Станислава Черчесова отсутствуют 5 игроков - вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

Состав сборной России

вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Андрей Синицын ("Краснодар")

защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов(оба – "Тосно")

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")

нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")