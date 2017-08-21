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14:25 | Футбол — Сборная России

Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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РФС опубликовал окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа – 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября). 

По сравнению с объявленным на прошлом неделе расширенным составом в списке Станислава Черчесова отсутствуют 5 игроков - вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").

Состав сборной России
вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Андрей Синицын ("Краснодар")
защитники: Владимир ГранатЭльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений ЧерновВиталий Шахов(оба – "Тосно")
полузащитники: Владислав ИгнатьевАлексей МиранчукАнтон МиранчукДмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")
нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/smi/acc/87245.html

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно Белый Питер

Не фиг дам делать! Ломаются только все ,пока другие по отпускам колени лечат

14:41