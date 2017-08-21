Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"

РФС опубликовал окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа – 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с "Динамо" (3 сентября).
По сравнению с объявленным на прошлом неделе расширенным составом в списке Станислава Черчесова отсутствуют 5 игроков - вратарь Александр Селихов ("Спартак"), защитник Руслан Камболов ("Рубин"), полузащитники Вячеслав Подберезкин ("Краснодар"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания) и нападающий Максим Канунников ("Рубин").
Состав сборной России
вратари: Андрей Лунев ("Зенит"), Андрей Синицын ("Краснодар")
защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Спарта", Чехия), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер("Фенербахче", Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов(оба – "Тосно")
полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов(все – "Локомотив"), Далер Кузяев ("Зенит"), Магомед Митришев ("Ахмат"), Павел Могилевец("Ростов"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Дмитрий Стоцкий ("Уфа")
нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Владимир Ильин ("Урал"), Кирилл Панченко ("Динамо")
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Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Гранат
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Владислав Игнатьев
- Кельн
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Уфа
- Денис Черышев
- Магомед Оздоев
- Роман Нойштедтер
- Андрей Синицын
- Антон Заболотный
- Кирилл Панченко
- Дмитрий Стоцкий
- Магомед Митришев
- Мариу Фернандес (футбол)
- Павел Могилевец
- Вячеслав Подберезкин
- Илья Кутепов
- Алексей Миранчук
- Тосно
- Эльмир Набиуллин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Вячеслав Караваев
- Евгений Чернов
- Виталий Шахов
- Владимир Ильин
Красно Белый Питер
Не фиг дам делать! Ломаются только все ,пока другие по отпускам колени лечат
14:41