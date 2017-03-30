Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 30 марта.

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ТОЛЬКО В "СЭ"! Олег Романцев: "На два часа я вернулся в свой "Спартак"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба. Уникальное видео, на котором Олег Романцев вспоминает свою славную карьеру в красно-белой команде. Такого вы не увидите нигде!

ЭКСКЛЮЗИВ. Андрей Скабелка: "У "Авангарда" серьезные цели и задачи. Именно это мне и нужно"

Вчера бывший главный тренер "Сибири", ушедший в отставку после непопадания в плей-офф, возглавил омскую команду. И первое интервью в новом качестве 46-летний белорусский специалист дал "СЭ". В нем он поделился ожиданиями от работы в новом клубе и назвал причины, почему его бывшая команда в завершающемся сезоне не попала в плей-офф.

РЕПОРТАЖ. Параллельный мир российских одиночников

Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес более чем четко обозначил свои намерения, выиграв короткую программу мужского турнира чемпионата мира с рекордным результатом сезона – 109,05. Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю – пятый. Россияне, увы, в хвосте. Почему мы уступаем лидерам – читайте в репортаже обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ.

СБОРНАЯ. В Россию можно только верить

Очередной микроцикл сборной России сложился неудачно – вслед за поражением от Кот-д'Ивуара (0:2) последовала ничья с Бельгией (3:3), а качество футбола в обеих встречах не устроило болельщиков. Наш обозреватель подводит итоги встреч в Краснодаре и Сочи, а также заглядывает в будущее нашей национальной команды.

ГЕРОИНИ. "В Пекине вопрос стоял ребром: либо сейчас, либо уже никогда"

Гостями редакции "СЭ" стали серебряные призеры завершившегося в воскресенье в Пекине чемпионата мира по керлингу среди женщин Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех. И этот тот случай, когда и читать интересно, и смотреть.

ПОТЕРЯ. Месси к нам не приедет?

После поражения от Боливии финалисты ЧМ-2014 аргентинцы осложнили себе борьбу за путевку в Россию. "СЭ" нашел еще 9 сильных сборных, которые могут не пройти отборочный турнир ЧМ-2018.

МОГУЧЕРОВ! Лучший русский хоккеист прямо сейчас

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров всего в нескольких шагах от звания лучшего снайпера и самого ценного игрока лиги, а его едва не списанная со счетов команда – от попадания в плей-офф. В последних матчах россиянин показывает невероятную результативность – и на данный момент его по праву можно отнести к числу сильнейших хоккеистов мира.