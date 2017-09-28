Провал ЦСКА, геройство Акинфеева и возрождение Дзюбы

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 28 сентября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Оборона ЦСКА не так и плоха. Шутка

Матч армейцев в Лиге чемпионов против "Манчестер Юнайтед", закончившийся крупным поражением и огромным количеством опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева, в очередной раз показал несостоятельность защитной линии красно-синих против серьезного соперника. Объясняем почему это так при помощи статистики InStat.

КРИТИКА. Валерий Газзаев: "Как при лимите на легионеров можно на равных играть с "МЮ"?!"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев накануне посетил матч Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". После игры он оперативно оценил действия футболистов на поле и назвал причины, из-за которых российские клубы не могут на равных конкурировать с ведущими командами Европы.

РЕНЕССАНС. Дзюба снова в деле: что изменилось?

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини вновь доверяет российскому форварду – нападающий сыграл во всех пяти сентябрьских матчах, в трех из них вышел в стартовом составе, а в одном забил. Разбираемся, чем футболист подкупил итальянца.

ТРЕТЬЯ СИЛА. "ПСЖ" – один из фаворитов Лиги чемпионов. Похоже на то

В среду парижский клуб разгромил "Баварию" (3:0) и захватил лидерство в группе Лиги чемпионов. А уже сегодня мюнхенцы отправили в отставку Карло Анчелотти. Судя по всему, команда Унаи Эмери способна замахнуться на победу в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

СУПЕРСЕРИИ-72. "Мы не роняли люстру с "жучками" КГБ в "Интуристе"

Сегодня – 45 лет со дня восьмого матча Суперсерии-1972, кульминация которого, гол Пола Хендерсона за 34 секунды до сирены, принес общую победу "Кленовым листьям". Легендарному форварду "Торонто", "Детройта" и "Монреаля", вошедшему в список 100 лучших игроков в истории НХЛ, сейчас 79. Он шестикратный обладатель Кубка Стэнли, четырежды выигравший его с "Мэйпл Ливз", – при том что последний раз им удавалось это в 1967 году. Как раз вместе с Биг Эм, как его называли в НХЛ. Фрэнк Маховлич в деталях вспомнил самую великую серию в истории мирового хоккея.

ПОХВАЛА. Джон Брэдли: "Без Акинфеева ЦСКА пропустил бы десять"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли подвел итог двух англо-русских противостояниях в Лиге чемпионов. В частности он объяснил, что не так с защитниками ЦСКА, почему Александр Головину нужно ехать в Европу, а Массимо Каррера должен быть доволен ничьей с "Ливерпулем".

НАШИ В АМЕРИКЕ. Нужно ли Овечкину играть с Кузнецовым?

До старта нового сезона в НХЛ остаются считанные дни. Тем интереснее узнать, в какой форме подходят к регулярному чемпионату российские суперзвезды сильнейший лиги планеты. Алексей ШЕВЧЕНКО внимательно следит за нашими в Америки и рассказывает, на кого стоит обратить внимание в первую очередь.

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