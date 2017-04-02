Погоня "Зенита" и ЦСКА, откровения Устюгова, подножка Радулова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 2 апреля.

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ПОГОНЯ. "Дзю-Да – Арена"

"Зенит" уверенно обыграл "Рубин", кризис которого, похоже, стал хроническим. Голы Артема Дзюбы и Данни в Казани позволили питерцам до 3 очков сократить отставание от лидера, "Спартака". Москвичи в понедельник примут "Оренбург".

РЕКОРД. Игнашевич – №1 по числу матчей

Следом за "Зенитом" на дистанцию в одну победу от "Спартака" встал ЦСКА, на своем поле взявший верх над "Крыльями Советов" – 2:1. Армейцы впервые при Викторе Гончаренко пропустили, Игорь Акинфеев прервал рекордную сухую серию, Сергей Игнашевич стал обладателем высшего достижения чемпионата России по числу проведенных матчей. А гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубные врачи не рекомендовали Алану Дзагоеву играть за сборную с Бельгией.

ЯЗЫК. Артем Дзюба: "На диване у нас все разбираются – кто дерево, кто полено"

Форвард "Зенита" пропустил матчи национальной команды, но вернулся в строй к выезду в Казань. После игры автор первого гола оценил важность победы и вступился за Александра Кокорина, обрушившись на так называемых диванных экспертов.

ОЦЕНКА. Геннадий Орлов: "Кокорин наиграл на твердую четверку"

Известный телекомментатор – о победе "Зенита" в Казани. Как сыграли Кокорин и Дзюба, как выглядят Лунев и Цаллагов и как пойдет дальше золотая гонка, отвечает Геннадий Орлов.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Устюгов: "На телешоу начну ходить только в случае успеха на Олимпиаде"

Главный герой завершающегося зимнего сезона дал эксклюзивное интервью "СЭ". 24-летний чемпион мира и победитель многодневки "Тур де Ски" вспомнил свое непростое детство, назвал слова, которые могут вывести его из себя, признался в нежелании быть медийной персоной и рассказал о любви к победам и боли в мышцах.

"ТОВАРИЩ". Радулов отправил "Тампу" в нокдаун

Российский форвард "Монреаля" Александр Радулов принес "Канадиенс" победу над "Тампа-Бэй" в овертайме. Теперь отставание "Лайтнинг" от кубковой восьмерки выросло до четырех очков – права на ошибку у команды Кучерова, Василевского и Наместникова больше нет. В другой игре дня голкипер "Филадельфии" Михал Нойвирт потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Все подробности инцидента – в одной заметке.

ЭКСПЕРТ. "Медведева в олимпийский сезон будет пахать"

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился для России одной золотой и одной бронзовой медалями. И двумя довольно огорчительными фактами: в мужском одиночном катании и в танцах российским фигуристам удалось заработать для страны лишь по две олимпийские квоты. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги турнира.

ДОПИНГ. Зеппельт добрался до Болта и компании

На немецком телеканале ARD вышел новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге. В ленте утверждается, что в ходе перепроверки допинг-проб Олимпийских игр-2008 в Пекине в тестах ямайских спринтеров был найден запрещенный препарат кленбутерол.

1 АПРЕЛЯ. Мы со Слуцким просто пошутили

В субботу "СЭ" опубликовал заметку с заголовком "Слуцкий создает новую команду", в которой было рассказано о намерении бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России собрать коллектив и выступить в КВН. Как вы, наверное, поняли, это была совместная первоапрельская шутка нашего издания и Слуцкого.

ЕВРОТУР. Обидчики России обыграли "Челси"

Суббота в европейском футболе подарила сенсацию: безоговорочный лидер чемпионата Англии "Челси" оступился в матче с "Кристал Пэлас", в составе которого забивала кошмарная связка для защитников сборной России – ивуариец Заа и бельгиец Бентеке. Унаи Эмери выиграл первый трофей с "ПСЖ", в финала Кубка французской лиги разобравшись с "Монако". Игра была уникальна тем, что реплики арбитра выдавались в эфир.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ. "Иудаин" – не первый. Кого еще проклинали фанаты

Гонсало Игуаин возвращается в Неаполь. Форвард "Ювентуса" окажется под невероятным давлением трибун, которые не так давно его боготворили. Мировой футбол знает немало случаев, когда игрок уходил к заклятым врагам и превращался для фанатов бывшего клуба из кумира в предателя.