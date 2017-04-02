00:00 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Мы со Слуцким просто пошутили

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В субботу, 1 апреля, "СЭ" опубликовал заметку с заголовком "Слуцкий создает новую команду", в которой было рассказано о намерении бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России собрать коллектив и выступить в КВН.

Как вы, наверное, поняли, это была совместная первоапрельская шутка нашего издания и Слуцкого. В действительности тренер не собирается на постоянной основе уходить из футбола в КВН – во всяком случае сейчас.

Спасибо Леониду Викторовичу за то, что согласился поучаствовать с нами в этом розыгрыше!

 

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Kot, kotoryi

мда... шутники

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