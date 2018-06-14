Поехали! Чемпионат мира по футболу в России стартовал!

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 июня.

НАКОНЕЦ-ТО! Старт чемпионата мира-2018! Live!

Дождались! В России стартовал чемпионат мира. "СЭ" ведет прямую трансляцию церемония открытия и первого матча турнира, в котором сыграют Россия и Саудовская Аравия. Подключайтесь – это уже история!

СТАРТ ЧМ-2018. Играйте! Наслаждайтесь! Гордитесь!

Лео Месси тренируется в Бронницах, а Криштиану Роналду – в Кратове. Нет, вы послушайте: Месси – в Бронницах, и это не измененное какими-то препаратами сознание, не картина Сальвадора Дали "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения". Это правда! Игорь РАБИНЕР – о стартующем чемпионате мира и сборной России, перед которой стоит непростая задача – вернуть веру в наш футбол.

КОЛОНКА АДВОКАТА. "Удачи, Россия! Пусть сейчас повезет больше, чем нам"

"Не верьте тем, кто говорит что первый матч – самый важный. Этим и хорош футбол, он всегда оставляет маневр. Но важно уметь воспользоваться своим преимуществом. Кого-то может расслабить победа, а кого-то уничтожить стартовое поражение", – бывший главный тренер сборной России шлет месседж нашей национальной команде.

ЭКСКЛЮЗИВ. Денис Глушаков: "Вначале мелькнула мысль закончить со сборной"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал капитан "Спартака", который неожиданно для многих не попал в заявку нашей национальной команды на ЧМ-2018. Теперь хавбек откровенно рассказал о ситуации в красно-белом клубе и причинах непопадания на главный турнир четырехлетия.

НАДЕЖДА. Федор Смолов – откровенно о себе

Нападающий сборной России стал редким гостем уникального медиа-ресурса The Players' Tribune. В своем письме форвард откровенно рассказал о детстве, татуировках, проблемах в футбольной карьере и обратился к болельщикам всего мира.

АТМОСФЕРА. В Лужниках – супер. Самые крутые болельщики здесь. Видео

Все флаги в гости будут к нам – Наше Всё был бы счастлив, если бы увидел, в каком виде через 200 лет ожила его строчка. Пусть не Петербург, а Москве, пусть не корабли, а люди – но сколько их тут! Выйдя из метро "Спортивная", Дмитрий ЗЕЛЕНОВ за пять минут насчитал штук 15 флагов разных стран – Бразилия, Колумбия, Чили, Аргентина, Перу, Швеция, Испания, Германия, Израиль, Египет, Алжир, Мексика, Панама, Китай, Вьетнам. И, конечно, Саудовская Аравия и Россия. Атмосферный медиа-репортаж "СЭ".

ЧУДО НА УРАЛЕ. Салах готов к Уругваю

Африканская сборная и ее преданные фанаты готовы дать бой Луису Суаресу и Эдинсону Кавани. Главный тренер команды Эктор Купер объявил, что нападающий "фараонов" Мохамед Салах восстановился от травмы плеча и сможет сыграть с уругвайцами. Как такое возможно?!

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