Почему Пилипчук уходит из "Спартака"? Зачем Бьорндален России? Какие главные проблемы в русском футболе?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 3 мая.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Роман Пилипчук: "После сезона ухожу из "Спартака", чтобы дальше работать самостоятельно"

Ассистент главного тренера "Спартака" Роман Пилипчук в заявлении для "СЭ" объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет красно-белых, с которыми у него истекает контракт.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Почему Пилипчук не поблагодарил Карреру

Роман Пилипчук сказал "спасибо" всем, кому только можно, – "Спартаку", его руководству, игрокам, болельщикам, обслуживающему персоналу, даже Дмитрию Аленичеву и Андрею Лексакову, он не нашел слов признательности только одному человеку – Массимо Каррере. Игорь РАБИНЕР объясняет, что произошло между специалистами.

МНЕНИЕ. Андрей Лексаков: "Уход Пилипчука – потеря для "Спартака"

Директор высшей школы тренеров Андрей Лексаков считает, что уход Романа Пилипчука из тренерского штаба "Спартака" – потеря для красно-белых. Почему? Он это объяснил.

БИТВА. Семин, Каррера, Манчини: игры на нервах

Сочувствуем болельщикам, которые хотели на праздниках спокойно отдохнуть. Куда там! С такими командами ничего спокойного быть в принципе не может. Если вы следите за российским футболом и особенно за кого-то переживаете, вряд ли первомайские радости смогли вас расслабить. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ комментирует суперборьбу за золото в РФПЛ.

А ВДРУГ? Бьорндален слишком крут для сборной России

На некоторых норвежских сайтах появилась информация о том, будто Оле Эйнар Бьорндален ведет переговоры с Россией. Якобы восьмикратному олимпийскому чемпиону предлагают возглавить мужскую сборную нашей страны. Если все так и случится, это станет большой сенсацией в мире биатлона.

ПОЛЕЗНЫЙ МЕРЗАВЕЦ. Партнер Овечкина "убивает" игроков "Питтсбурга", но вызывает уважение

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон был дисквалифицирован на три матча. 24-летний канадец наказан за жесткий силовой прием против нападающего "Питтсбурга" Зака Астона-Ризе в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Игорь ЕРОНКО – о форварде и его стиле игры.

ИССЛЕДОВАНИЕ. В российском футболе большая беда – дискриминация по месяцу рождения

Если вы мечтаете воспитать футболиста, то сейчас – наиболее подходящее время для того, чтобы зачать ребенка. Абсолютно серьезно. В России у рожденного в январе мальчика наилучшие шансы стать футболистом – приблизительно в четыре раза, чем у декабренка. Почему? Ответ в материале Гоши ЧЕРНОВА.

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