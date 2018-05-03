Андрей Лексаков: "Уход Пилипчука - потеря для "Спартака"

Директор высшей школы тренеров Андрей Лексаков считает, что уход Романа Пилипчука из тренерского штаба "Спартака" – потеря для красно-белых. Также он пожелал творческих успехов специалисту.

51-летний ассистент главного тренера "Спартака" Массимо Карреры через "СЭ" сделал заявление, в котором рассказал, что принял решение покинуть тренерский штаб команды по окончании сезона, чтобы работать дальше самостоятельно. Лексаков в свое время порекомендовал Пилипчука в генеральному директору красно-белых Сергею Родионову.

– Как отнеслись к решению Пилипчука покинуть "Спартак"? Может, стоило подождать окончания сезона?

– Это его решение, которое я могу только поддержать. Только Роман знает, как правильно поступать, и когда стоит объявлять об уходе.

– Вы давно последний раз с ним общались?

– Сегодня.

– Он рассказал вам, почему принял решение покинуть "Спартак"? Сообщалось о конфликте с Каррерой.

– Этот вопрос лучше задать самому Пилипчуку, но точно не мне.

– Его уход – потеря для команды?

– Потеря. Но вот какого масштаба, покажет только время.

– Через "СЭ" он и вас поблагодарил за то, что вы порекомендовали его Родионову. Хотели бы что-нибудь пожелать специалисту в ответ?

– Желаю ему творческих успехов в любом месте, где бы он ни работал.

Пилипчук пришел в "Спартак" в июне 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева. После отставки российского специалиста в начале сезона-2016/17 он остался работать с Массимо Каррерой. С итальянцем красно-белые выиграли чемпионат России впервые с 2001 года. (Павел ГУРЕВИЧ)