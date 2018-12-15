Овечкин крушит рекорды, Россия разнесла Чехию, наших биатлонистов не тронули

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 15 декабря.

ЗВЕЗДА. Овечкин выходит за границы реального

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оформил новый хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" и набирает очки в 13 матчах подряд. Абсолютное доминирование – самая скромная характеристика, которой можно описать последние голевые свершения российского форварда. Какие рекорды он сокрушил этой ночью – здесь.

СБОРНАЯ. Ржига краснел, россияне рвали чешскую оборону

Во втором матче Кубка Первого канала-2018 на столичной "ЦСКА Арене" сборная России разобралась с чехами – 7:2 после непростой победы над шведами в четверг (3:2 Б). Впереди – воскресная встреча на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге с финнами. И ожидающийся национальный рекорд посещаемости хоккейных игр.

БИАТЛОН. Отстранения России не будет

Прогноз "СЭ" оправдался: исполком IBU решил никак не реагировать на действия полиции Австрии и подозрения по поводу нарушения антидопинговых правил в отношении десяти россиян, в том числе пятерых действующих биатлонистов. Многие полагали, что пятерке Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Ирина Старых и Алексей Волков грозит временное бессрочное отстранение от соревнований.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Мякяряйнен и Фуркад – первые, россияне – без призов

В субботу на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене еще были гонки. Женское преследование выиграла Кайса Мякяряйнен, мужское – вернувшийся из-за спин соперников Мартен Фуркад. Лучшие из россиян – Старых (восьмая) и Логинов (седьмой).

ГАНДБОЛ. Вяхирева никого не боится

Перевернув в пятницу вечером полуфинал с Румынией, сборная России в воскресенье в Париже во второй раз в истории и впервые за 12 лет сыграет в главном матче чемпионата Европы. Соперник – хозяйка турнира Франция. Многое в этом противостоянии будет зависеть от Анны Вяхиревой. И 23-летняя олимпийская чемпионка, "Месси женского гандбола" это знает.

ЛЫЖИ. Клебо вернул долг Большунову в Давосе

Супернорвежец одержал первую победу в сезоне, выиграв спринт на этапе Кубка мира в Швейцарии. Чем ответит россиянин?

ВЗЛЕТ. Такой посещаемости не было никогда

Закончилась первая часть чемпионата России по футболу-2018/19, и "СЭ" по традиции подводит предварительные итоги посещаемости турнира. Уже сейчас можно сказать, что зрительский интерес к РПЛ растет четвертый сезон подряд, и рекорд-2017/18 наверняка будет побит.

ПАДЕНИЕ. Наш футбол – внутреннего пользования?

Провалив осеннюю часть еврокубков, Россия с сезона-2020/21 рискует лишиться третьей путевки в Лигу чемпионов. Приводим грустный расклад и обозначаем угрозу.

РПЛ. Президент лиги – о системе ВАР, возможности расширения лиги и лимите

Сергей Прядкин стал гостем редакции "СЭ". Президент Российской премьер-лиги ответил на самые актуальные вопросы о нашем футболе.

УТКА ИЛИ ШУТКА? Чемпионат России отменят в 2022 году

Германское издание Bild распространило информацию о возможном переносе матчей еврокубков на выходные. Представим, как это скажется на РПЛ в год чемпионата мира в Катаре.

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