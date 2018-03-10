Коваленко нокаутировал судью, "МЮ" победил "Ливерпуль", Шипулин и Юрлова - пятые

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 10 марта.

СКАНДАЛ. За что Коваленко ударил судью?

В турнире ветеранов в подмосковном Одинцове случился неприятный инцидент: знаменитый российский форвард и глава профсоюза игроков КХЛ, "Русский танк" Андрей Коваленко, недовольный решением арбитра, ударил судью Владислава Киселева в лицо. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. Эксклюзивные подробности конфликта – здесь, слова Коваленко – здесь, а Киселева – здесь. Видео момента – здесь.

АНГЛИЯ. Дипломная работа Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата – 2:1. Перебороть принципиального соперника команде Жозе Моуринью помог дубль 20-летнего нападающего.

НИЧЬЯ. "Динамо" дало шанс Москве и Санкт-Петербургу

Бело-голубые отобрали очки у "Краснодара" в матче чемпионата России в Химках – 0:0. Вместе с тем "быков" со второй строчки турнирной таблицы РФПЛ в воскресенье могут потеснить "Спартак", "Зенит" и ЦСКА.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Хроника взаимной нелюбви

Валерий Карпин во главе "Ростова" против "Зенита": в воскресенье один из самых популярных российских тренеров встретится с одним из самых популярных российских клубов. Вспоминаем историю их непростых взаимоотношений.

СВИСТОК. Скандал в Уфе: Дзюба и судья

В пятницу "Арсенал" обыграл "Амкар" в гостях (в Уфе, не надо удивляться, хорошая погода и качественное поле в Перми не за горами), а Артем Дзюба впервые отличился за новый клуб. Но в центре внимания оказались не голы, а спорные судейские решения.

ЗИМА УРАЛА. "Урал" – "Локо": состоится ли матч в Екатеринбурге?

22-й тур премьер-лиги в понедельник должен закрыть матч "Урала" и лидера чемпионата, "Локомотива". Пройдет ли игра в назначенном месте?

ПОБЕДА. Семаку помог Месси. Спокойно, пока не тот

"Уфа" и "Анжи" выдали огненный второй тайм. Победу хозяевам принесли игроки оборонительного плана – 3:2.

МЕССИ. Самый важный хет-трик Лео

А вот новость про настоящего Месси. В семье форварда пополнение: Чиро – третий сын Лео и его супруги, Антонеллы Рокуццо.

БИАТЛОН. Франция первая без Фуркада. Россия – пятая с Шипулиным

Сборная Франции, за которую выступали Анаис Шевалье и Антонен Гигонна, выиграла синглмикст на этапе Кубка мира в Контиолахти. А стартовавшая оптимальным составом сборная России стала лишь пятой.

РЕЙТИНГ. Хоккеисты НХЛ хотели бы играть в команде с Кросби и Макдэвидом

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты крупного опроса среди действующих игроков лиги. Журнал The Hockey News постарался проанализировать получившийся список. А вместе с ним – и мы ищем россиян.