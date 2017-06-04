Король Криштиану, победа Хачанова и СуперМарио для "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 4 июня.

"РЕАЛ". Воистину Короли!

Кубок чемпионов перестал быть переходящим призом: "Реал" оставил его у себя на второй год. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН восхищается победой "Королевского клуба", который так высоко задрал планку.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Финал Лиги чемпионов со Слуцким

Уникальный материал. Известный комментатор и колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ посетил финал в Кардиффе вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким и в деталях рассказывает, как один из самых ярких спикеров российского спорта комментировал происходящее на поле.

ГЕРОЙ. Идеальный Криштиану Роналду

Главный вопрос, которым задаются специалисты и болельщики – что случилось с "Юве" в перерыве? На вторую половину встречи вышла совсем другая команда, не имеющая ничего общего с той, что играла в первом тайме. "Старая синьора" стала намного хуже абсолютно по всем показателям, и статистические данные эту печальную для итальянцев разницу не просто подчеркивают, а выделяют жирным. При помощи InStat разбираем действия футболистов – много интересных цифр.

ЗАЯВКА. Хачанов повалил великана

Карен Хачанов продолжает свое победное шествие на Открытом чемпионате Франции. Вслед за Томашем Бердыхом он обыграл и Джона Изнера – 7:6 (7:1), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Теперь первая ракетка России сыграет с первой ракеткой мира Энди Маррэем.

ВОПРОС. Оставит ли "Локо" Семина в роли тренера?

В понедельник состоится заседание совета директоров красно-зеленых. Рассказываем о главном вопросе повестки дня и о вариантах развития событий.

ТРАНСФЕР. Нужен ли Балотелли "Спартаку"?

Красно-белым предложили подписать Марио Балотелли. Способен ли Массимо Каррера укротить "дикого" нападающего? Игру, кстати, футболист поправил, а вот поведение…

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Колено Дзюбы не выдерживает предложенных нагрузок"

Главный тренер сборной России выступил на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится 5 июня в Будапеште в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Надо сказать, что Станислав Черчесов выглядел и вел себя очень спокойно и сверхуверенно. По крайней мере на данный момент никакой нервозности в его поведении незаметно, несмотря на приближение турнира.

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