Кем "Зенит" заменит Манчини, Зеппельта не пускают в Россию на чемпионат мира, Овечкин сокрушил Кучерова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 12 мая.

"ЗЕНИТ". Манчини уходит. Кто вместо?

На понедельник запланирован совет директоров "Зенита", а в пятницу в Санкт-Петербурге юрист Роберто Манчини провел переговоры о расторжении контракта с невский клуб (известны подробности). В шорт-листе "Зенита" – пять кандидатов. Вероятен вариант с назначением Дика Адвоката: сам голландец на вопрос о возвращении в Северную столицу попросил дождаться окончания сезона.

ЦСКА. Перезагрузка

У многих футболистов ЦСКА по окончании сезона истекают контракты. Вероятно, через пару месяцев это будет уже совсем другая команда. Какой она станет летом?

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Спартак" тратит гораздо больше, но не так стабилен и эффективен, как ЦСКА"

В воскресенье в заключительном туре РФПЛ армейский клуб попытается обойти "Спартак" в заочном споре за серебро и место в основном турнире Лиги чемпионов. Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА – о борьбе красно-синих и красно-белых.

ФИНИШ. Битва за Лигу чемпионов

Чемпион России уже известен, однако в последнем туре все равно хватает интриг. Какой клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а какой – лишь в отборочный турнир? Кто станет шестым и попадет в Лигу Европы, а кто финиширует в зоне стыковых матчей или вовсе вылетит? Все расклады – в помощь.

СБОРНАЯ. Кого еще отцепит Черчесов?

Анализируем, какие футболисты национальной команды из 28 вызванных на сбор в Австрию, не попадут в заявку на чемпионат мира-2018. Если не будет форм-мажора, конечно же.

ВИЗА. Чемпионат мира избавили от Зеппельта

Немецкие СМИ возмущены информацией о том, что автору огромного количество фильмов о русском допинге Хайо Зеппельту якобы запрещен въезд в нашу страну во время чемпионата мира по футболу в июне-июле этого года. Является ли это "наступлением на свободу слова"?

КУБОК СТЭНЛИ. Словно мужики против юниоров

Александр Овечкин и его "Вашингтон" задавили "Тампу-Бэй" Никиты Кучерова в первом матче финала "Востока". "Кэпиталз" победили "Лайтнинг" в гостях со счетом 4:2, капитан столичной команды вместе с Евгением Кузнецовым набрали по два очка, а соперник снял своего первого номера Андрея Василевского.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА. Там не действуют законы и нет полиции

В субботу вечером на чемпионате мира по хоккею Россия играет со Швейцарией. По ходу турнира спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО изучил датскую столицу и теперь рассказывает о ней и Христиании – свободном городе внутри Копенгагена.

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