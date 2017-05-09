Истории Победы, эксклюзив с Каррерой, "Вашингтон" бьет "Питтсбург"

Сегодня. Зигбург. Главный тренер сборной России по хоккею Олег ЗНАРОК (слева) и главный скаут Алексей ЖАМНОВ на возложении цветов к братской могиле советских солдат. Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 9 мая.

ГЕРОИ. До и после Победы

Сегодня – праздник со слезами на глазах, День Победы. Поколение ветеранов Великой Отечественной уходит. Ушли и три героя очерка обозревателя "СЭ" Александра КРУЖКОВА, который встретился со спортсменами-ветеранами в 2005-м и записал их рассказы о той войне. Эти истории – на века.

ИСТОРИЯ. Русский танец у Рейхстага

Уникальный сюжет ко Дню Победы – из нашей традиционной рубрики "Разговор по пятницам".

ПАМЯТЬ. "Спасибо нашим старикам, дедам…"

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне в городе Зигбург, который находится в 26 километрах от Кельна. О церемонии – материал спецкора "СЭ" на чемпионате мира Юрия ГОЛЫШАКА.

ПАРАД. Дмитрий Труненков: "Всерьез ставился вопрос о нашем исключении"

Впервые в истории во время парада по Красной площади прошли участники молодежного патриотического движения "Юнармия". Возглавлял строй юнармейцев начальник Главного штаба движения, олимпийский чемпион Сочи-2014 в бобслее, лейтенант ЦСКА Дмитрий Труненков.

ЧЕМПИОН. Массимо Каррера: "Погуляли на славу! А вы как хотели?!"

Как "Спартак" отпраздновал досрочную победу в чемпионате и как к ней пришел. Эксклюзивное интервью тренера красно-белых "СЭ".

ИНТРИГИ. Кто в Лигу чемпионов, кто – в ФНЛ?

Главный вопрос российского футбольного сезона решен – "Спартак" гарантировал себе первое место. Но чемпионат на этом не окончен: в оставшихся трех турах развернется локальная борьба на других этажах турнирной таблицы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Ювентус": "Монако" пишем, "Реал" – в уме

Сегодня – первый ответный полуфинал Лиги чемпионов. "Старая синьора" на своем поле должна оформить выход в финал после уверенной гостевой победы в Монако. Но все ли так просто? Прогноз на игру дает бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

БИТВА. "Вашингтон" уничтожил "Питтсбург"

В самой интригующей серии второго раунда плей-офф НХЛ будет седьмой матч. Шестую встречу столичная команда выиграла у "Пингвинов" даже без помощи Александра Овечкина.

ОБЗОР. "Вашингтон" взглянул в глаза смерти и понял, что ему нечего бояться"

Североамериканская пресса реагирует на победу "Вашингтона". Все признают закономерность успеха "Столичных" и ждут матча №7.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Бушар – Шарапова: от слов к делу

Мария Шарапова проиграла во втором круге турнира в Мадриде Эжени Бушар – 5:7, 6:2, 4:6 за 2 часа 51 минуту. Для канадки победа выглядит вдвойне важной с учетом ее слов об отбывшей дисквалификацию россиянке.