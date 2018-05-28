Инсайды о "Спартаке", раздражение Манчини и прогноз Ларионова на финал НХЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 25 мая.

ТРАНСФЕРЫ "СПАРТАКА". Инсайды о Попове, Швеце и Емельянове

Совсем скоро откроется трансферное окно. В этом году главная ярмарка будет на чемпионате мира в России – к нам приедут скауты со всего света. А пока расскажем, как обстоят дела со сделками у одного из самых популярных клубов страны – "Спартака". Сергей ЕГОРОВ выделяет ключевые узлы.

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Жирков: "Манчини раздражало, что я не улыбаюсь"

Автор золотого гола ЦСКА в Кубке УЕФА-2005, бронзовый призер Евро-2008, вошедший в символическую сборную турнира, чемпион Англии дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Удивительно: когда Юрий Жирков здоров, на левом фланге в России по-прежнему некому с ним конкурировать. Как так получается, объясняет сам футболист.

ЗАЯВЛЕНИЕ. "Мы на связи со Слуцким после каждой игры!" Долгожданное интервью Головина

В последние месяцы самый талантливый игрок России крайне редко общался со СМИ и отказался от эксклюзивных интервью – видимо, чтобы сконцентрироваться на выступлении за клуб и сборную и уйти от постоянных вопросов про трансфер в европейские клубы. Здесь, в Нойштифте, на сборе национальной команды для общения было отведено около пяти минут.

ДЕРЖИТЕ КУЛАКИ! Бой Конора и Хабиба стал намного ближе

Бой Нурмагомедова и Макгрегора – это лучшее, что сейчас возможно организовать в смешанных единоборствах. Это – один из тех поединков, в которые не можешь поверить, пока не увидишь их. Сейчас этот бой стал намного ближе, чем был еще неделю назад. В частности, глава UFC заявил, что готов заняться организацией самого рейтингового поединка в современной истории ММА.

ЦИФРА. 1,6 миллиарда евро за 13 лет. На кого клубы РФПЛ тратили такие деньги

– Не считаете ли вы, что траты российских клубов на легионеров слишком высоки? – спросили в субботу вице-премьера РФ по спорту, туризму и молодежной политике Ольгу Голодец. – Конечно, – ответила она. – Траты должны соответствовать результатам. В этом смысле мы должны ожидать большего. "СЭ" подсчитал, сколько клубы РФПЛ потратили на легионеров с момента существования лимита.

ВОПРОС. Кого оставит Семак? У "Зенита" перебор игроков

Каким мы увидим "Зенит" в следующем сезоне? Все будет зависеть от решений нового главного тренера. По данным "СЭ", им станет Сергей Семак. Об этом официально может быть объявлено уже в начале следующей недели. Семаку, который ударно поработал в "Уфе" и вывел ее в Лигу Европы, предстоит непростая работа, потому что в распоряжении экс-полузащитника сборной России окажется огромное число футболистов.

КУБОК СТЭНЛИ. Финал, за которым будет следить вся Россия

"СЭ" объясняет, почему решающая серия Кубка Стэнли, стартующая в ночь с понедельника на вторник, в которой встретятся "Вегас" и "Вашингтон", для российских болельщиков будет гораздо более интересной, чем многие предыдущие. Это действительно будет эпическая битва. Не пропустите!

ПРОФЕССОР. "Вашингтон" победит в шести матчах". Ларионов – о Кубке Стэнли, Овечкине и сборной России

"Вашингтон" лишь однажды в истории играл в финале Кубка Стэнли – в 1998 году "Кэпиталз" уступили в четырех матчах "Детройту". В том плей-офф в составе финалистов играли сразу семеро россиян: Сергей Гончар и Андрей Николишин за "Столичных", Дмитрий Миронов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов – за "Ред Уингз". Знаменитый нападающий, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов – о плей-офф НХЛ, шансах финалистов на завоевание трофея и выступлении сборной России на чемпионате мира.

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