Дзюбу ждут в "Арсенале", Овечкин - №1 по силе броска, Федерер - величайший

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 28 января.

ТРАНСФЕР. "Ждем Дзюбу и Новосельцева в "Арсенале" в ближайшие дни"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг БОЖОВИЧ сообщил "СЭ", что два игрока "Зенита" – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев – могут в ближайшие дни перейти в его команду. Детали сделки раскрываем здесь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. От Вагнера до Мусы

25-летний нигерийский нападающий Ахмед Муса близок к тому, чтобы вновь стать игроком ЦСКА. "СЭ" вспоминает форвардов, которые за последние годы уходили из армейского клуба – в аренду или на полноценный контракт, однако спустя время снова примеряли красно-синюю футболку.

ДЕНЬГИ. "Зенит" стал меньше зарабатывать. Но скоро вернется в топ-20

Аудиторская и консалтинговая фирма Deloitte опубликовала ежегодный отчет о доходах европейских клубов. Первую двадцатку покинул петербургский "Зенит".

МНЕНИЕ. Игорь Семшов: "Сейчас сборная России сильнее, чем на Евро-2008"

Тренер "Арсенала" Игорь Семшов в развернутом интервью "СЭ" рассказал о схожести Миодрага Божовича и Гуса Хиддинка, скорости Эванса Кангва, Артеме Дзюбе, лимите на легионеров и проблеме современной сборной России.

НЕДУГ. Год бойца. Как Риксен сражается с болезнью

Осенью 2013-го Фернандо Риксен рассказал, что болен боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Тогда врачи отвели бывшему полузащитнику "Зенита" и сборной Голландии всего лишь год жизни. С тех пор прошло более четырех лет и несгибаемый боец сражается со своей болезнью. "СЭ" рассказывает о том, как он провел 2017-й.

СИЛА. Овечкин бросил быстрее 100 миль в час. И улыбнулся

В Тампе в первый день Матча звезд НХЛ прошли конкурсы мастерства хоккеистов. Соревнования на силу броска выиграл российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, и только он и спас эту затею.

ТРЕНЕР. "Летом Кучеров так себя истязал, что я даже испугался"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон КУПЕР рассказал обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ о секретах успеха Никиты Кучерова и Андрея Василевского и отказе НХЛ от Олимпиады. И раскрыл характер двух русских звезд.

ВЕЛИЧАЙШИЙ. Двадцатикратный Федерер. Великий швейцарец защитил титул в Мельбурне

Роджер Федерер лишний раз подтвердил, что является величайшим теннисистом современности, защитив титул чемпиона Australian Open. Теперь в его коллекции 20 "шлемов", шесть из них он выиграл в Мельбурне.

ЛАВ-СТОРИ. У Шараповой новый бойфренд. Кто был до него?

The Daily Mail утверждает, что у российской суперзвезды роман с бизнесменом Александром Гликсом. "СЭ" вспоминает других бойфрендов российской теннисистки.

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