Миодраг Божович: "Ждем Дзюбу и Новосельцева в "Арсенале" в ближайшие дни"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сообщил "СЭ", что два игрока "Зенита" – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев - могут в ближайшие дни перейти в его команду.

– Мы ждем в "Арсенале" Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к "Арсеналу" – на втором сборе, – сказал тренер.

– Вопрос с ними решен окончательно?

– Вот когда они у нас окажутся, тогда можно будет ответить на ваш вопрос (улыбается). Надеюсь, все решится. В последний раз общался с Артемом дней 10 назад. Видимо, он еще чего-то ждал, не могу точно сказать что или кого. Но он мне сказал: "Если у меня там не получится, я к вам приеду".

– Манчини ставил перед Дзюбой и Кокориным задачу забить 35 голов за сезон. Какой рубеж должны будут преодолеть Дзюба и Джорджевич за 10 игр?

– Если Дзюба и Джорджевич на двоих забьют 10 голов, это будет здорово.

– Связка Дзю-Джо может стать самой грозной в РФПЛ?

– Посмотрим, посмотрим. Думаю, у них может получиться.

– Новосельцев последнее время не играл. Почему решили его пригласить?

– Он не играл только последние полгода. До этого показывал добротный футбол. Уверен, Иван не разучился играть и не утратил навыки. Надеюсь, будет в порядке.

– Дзюбе реально вернуться через тульский "Арсенал" в сборную?

– Почему нет? Если здорово сыграет во второй части сезона, то все вполне реально. Ни один тренер не откажется от сильного нападающего.

– Вам странно слышать, что Дзюбе порой мешает в карьере его юмор и то, что он не может держать язык за зубами?

– Главное, что он делает на поле, показывает на тренировках и в игре. А вне его – пусть шутит, я не против. (Виталий АЙРАПЕТОВ)