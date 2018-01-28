Миодраг Божович: "Ждем Дзюбу и Новосельцева в "Арсенале" в ближайшие дни"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сообщил "СЭ", что два игрока "Зенита" – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев - могут в ближайшие дни перейти в его команду.
– Мы ждем в "Арсенале" Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к "Арсеналу" – на втором сборе, – сказал тренер.
– Вопрос с ними решен окончательно?
– Вот когда они у нас окажутся, тогда можно будет ответить на ваш вопрос (улыбается). Надеюсь, все решится. В последний раз общался с Артемом дней 10 назад. Видимо, он еще чего-то ждал, не могу точно сказать что или кого. Но он мне сказал: "Если у меня там не получится, я к вам приеду".
– Манчини ставил перед Дзюбой и Кокориным задачу забить 35 голов за сезон. Какой рубеж должны будут преодолеть Дзюба и Джорджевич за 10 игр?
– Если Дзюба и Джорджевич на двоих забьют 10 голов, это будет здорово.
– Связка Дзю-Джо может стать самой грозной в РФПЛ?
– Посмотрим, посмотрим. Думаю, у них может получиться.
– Новосельцев последнее время не играл. Почему решили его пригласить?
– Он не играл только последние полгода. До этого показывал добротный футбол. Уверен, Иван не разучился играть и не утратил навыки. Надеюсь, будет в порядке.
– Дзюбе реально вернуться через тульский "Арсенал" в сборную?
– Почему нет? Если здорово сыграет во второй части сезона, то все вполне реально. Ни один тренер не откажется от сильного нападающего.
– Вам странно слышать, что Дзюбе порой мешает в карьере его юмор и то, что он не может держать язык за зубами?
– Главное, что он делает на поле, показывает на тренировках и в игре. А вне его – пусть шутит, я не против. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Лука Джорджевич
- Миодраг Божович
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Арсенал Тула
- Иван Новосельцев
tvorog8088
Хитрый ход, арсенал со всеми конкурентами еще будет играть кроме Спартака, могли бы и Шатова до кучи им отправить, что бы у конкурентов очки отобрали)))
20:09
Lennon
Сомнительное приобретение на 9 матчей......С бомжатней-то они уж точно не сыграют!
17:30
GoaLapagosS
Нольсовсемцев последнее время не играл. Почему решили его пригласить? – Он не играл только последние полгода. До этого показывал добротный футбол. Уверен, Иван не разучился играть и не утратил навыки_________ ЛОЛ РЖУНИМАГУ
16:07
lvb
Жорик Вартанов. Привет! Ну,да..Это уже "издержки политпроекта")))..Однако титул для Дзюбы будут в этом случае рисовать во всех справочниках и на клубном сайте)).Так что похвастает,к гадалке не ходи)))
15:46
pahom-17
..., и носило меня, как осенний листок...я менял города, я менял имена......
14:43
Жорик Вартанов
lvb___________ даже если каким то чудом Зенит завоюет титул не будет у Дзюбы той радости когда завоевываешь титул, не будет кубка над головой, не будет радости в раздевалке, шампанского, ничего не будет, будет только медаль, медаль которую он будет прятать от детей своих, ведь если у него спросят -папа а расскажи как ты завоевал медаль?- что он ответит??
14:04
Platinum1991
Артёму нужен, прежде всего Миодраг Божович! Только с ним Артём сможет заиграть новыми футбольными красами в Арсенале! Вот только по этой причине Артёму есть БОЛЬШОЙ смысл переходить в Арсенал!!! В Ростове при Божовиче, и под его ЧУТКИМ руководством, у Артема всё получалось и в Арсенале получится! Будем всегда РАДЫ!!! Желаем больших успехов Артёму, Миодрагу Божовичу и Арсеналу! Эта футбольная ТРОИЦА сможет громко о себе ЗАЯВИТЬ!!!
13:31
Edmundo.Baldivieso
По партийной линии решили. Молодцы.
13:19
П_о_в_а_р
А я ведь знал. Сервилат нарезал и борщ сварил заранее... Тёма, ждём-с.
13:15
Holländer-Michel
Тёма сможет сыграть с Зенитом в апреле? Если да, то с нетерпением буду ждать фиаско Манчини!
13:12
Сагайдачный
в еврокубки собрались
13:04
Митяй Антибомж
Политпроект пристроил таки двух днарей. Жаль Арсенал. Могли за зону ЛЕ побороться.
12:28
К.Б.Ын
Кстати... Божович не в теме. В Туле Артемий не популярен. Вот Тосно - это самое оно для Дзюбы)
12:26
Serenky25
Но он мне сказал: "Если у меня там не получится, я к вам приеду". Это он узнал что Тосно нужен нападающий.
12:15
lvb
Коновалл... Немного инфы.У Дзюбы набралось уже 15 игр за"Зенит" в РФПЛ,в сезоне 17/18.И ежели с какого-то перепугу"Зенит" сподобится на титул в этом сезоне,обойдя ФК СМ и "Локомотив"..То Дзюба получит в"Зените" золотую медаль и титул чемпиона.Виду количества сыгранных матчей.Так что он фактически ничего не теряет от этой аренды,в плане"титулов")))))
12:01
К.Б.Ын
Бакланы трофеи не выигрывают, они их покупают. Но и бояццо Народного гнева. К тому же, век бакланов короткий. 18 марта 2018 - красивая дата )))
12:01
К.Б.Ын
Идёт охота за трофеями. А челу уже 29 )))
11:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Чуба прыгун в высоту. Он думал ,что Зенит будет трамплином, но рожденный ползать летать не может. Свин не баклан.
11:58
Коновалл
Титулы все ближе и ближе
11:40