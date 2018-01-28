11:25 | Футбол — РФПЛ

Миодраг Божович: "Ждем Дзюбу и Новосельцева в "Арсенале" в ближайшие дни"

Миодраг БОЖОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Миодраг БОЖОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович сообщил "СЭ", что два игрока "Зенита" – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев - могут в ближайшие дни перейти в его команду.

 
Артем ДЗЮБА.Дзюба к Божовичу, Гранквист домой, Муса – в ЦСКА

– Мы ждем в "Арсенале" Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к "Арсеналу" – на втором сборе, – сказал тренер.

– Вопрос с ними решен окончательно?

– Вот когда они у нас окажутся, тогда можно будет ответить на ваш вопрос (улыбается). Надеюсь, все решится. В последний раз общался с Артемом дней 10 назад. Видимо, он еще чего-то ждал, не могу точно сказать что или кого. Но он мне сказал: "Если у меня там не получится, я к вам приеду".

Манчини ставил перед Дзюбой и Кокориным задачу забить 35 голов за сезон. Какой рубеж должны будут преодолеть Дзюба и Джорджевич за 10 игр?

– Если Дзюба и Джорджевич на двоих забьют 10 голов, это будет здорово.

– Связка Дзю-Джо может стать самой грозной в РФПЛ?

– Посмотрим, посмотрим. Думаю, у них может получиться.

 
Артем ДЗЮБА и Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ.Дзюба и Новосельцев переходят в "Арсенал". На каких условиях?

– Новосельцев последнее время не играл. Почему решили его пригласить?

– Он не играл только последние полгода. До этого показывал добротный футбол. Уверен, Иван не разучился играть и не утратил навыки. Надеюсь, будет в порядке.

– Дзюбе реально вернуться через тульский "Арсенал" в сборную?

– Почему нет? Если здорово сыграет во второй части сезона, то все вполне реально. Ни один тренер не откажется от сильного нападающего.

– Вам странно слышать, что Дзюбе порой мешает в карьере его юмор и то, что он не может держать язык за зубами?

– Главное, что он делает на поле, показывает на тренировках и в игре. А вне его – пусть шутит, я не против. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (19)
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tvorog8088

Хитрый ход, арсенал со всеми конкурентами еще будет играть кроме Спартака, могли бы и Шатова до кучи им отправить, что бы у конкурентов очки отобрали)))

20:09

Lennon

Сомнительное приобретение на 9 матчей......С бомжатней-то они уж точно не сыграют!

17:30

GoaLapagosS

Нольсовсемцев последнее время не играл. Почему решили его пригласить? – Он не играл только последние полгода. До этого показывал добротный футбол. Уверен, Иван не разучился играть и не утратил навыки_________ ЛОЛ РЖУНИМАГУ

16:07

lvb

Жорик Вартанов. Привет! Ну,да..Это уже "издержки политпроекта")))..Однако титул для Дзюбы будут в этом случае рисовать во всех справочниках и на клубном сайте)).Так что похвастает,к гадалке не ходи)))

15:46

pahom-17

..., и носило меня, как осенний листок...я менял города, я менял имена......

14:43

Жорик Вартанов

lvb___________ даже если каким то чудом Зенит завоюет титул не будет у Дзюбы той радости когда завоевываешь титул, не будет кубка над головой, не будет радости в раздевалке, шампанского, ничего не будет, будет только медаль, медаль которую он будет прятать от детей своих, ведь если у него спросят -папа а расскажи как ты завоевал медаль?- что он ответит??

14:04

Platinum1991

Артёму нужен, прежде всего Миодраг Божович! Только с ним Артём сможет заиграть новыми футбольными красами в Арсенале! Вот только по этой причине Артёму есть БОЛЬШОЙ смысл переходить в Арсенал!!! В Ростове при Божовиче, и под его ЧУТКИМ руководством, у Артема всё получалось и в Арсенале получится! Будем всегда РАДЫ!!! Желаем больших успехов Артёму, Миодрагу Божовичу и Арсеналу! Эта футбольная ТРОИЦА сможет громко о себе ЗАЯВИТЬ!!!

13:31

Edmundo.Baldivieso

По партийной линии решили. Молодцы.

13:19

П_о_в_а_р

А я ведь знал. Сервилат нарезал и борщ сварил заранее... Тёма, ждём-с.

13:15

Holländer-Michel

Тёма сможет сыграть с Зенитом в апреле? Если да, то с нетерпением буду ждать фиаско Манчини!

13:12

Сагайдачный

в еврокубки собрались

13:04

Митяй Антибомж

Политпроект пристроил таки двух днарей. Жаль Арсенал. Могли за зону ЛЕ побороться.

12:28

К.Б.Ын

Кстати... Божович не в теме. В Туле Артемий не популярен. Вот Тосно - это самое оно для Дзюбы)

12:26

Serenky25

Но он мне сказал: "Если у меня там не получится, я к вам приеду". Это он узнал что Тосно нужен нападающий.

12:15

lvb

Коновалл... Немного инфы.У Дзюбы набралось уже 15 игр за"Зенит" в РФПЛ,в сезоне 17/18.И ежели с какого-то перепугу"Зенит" сподобится на титул в этом сезоне,обойдя ФК СМ и "Локомотив"..То Дзюба получит в"Зените" золотую медаль и титул чемпиона.Виду количества сыгранных матчей.Так что он фактически ничего не теряет от этой аренды,в плане"титулов")))))

12:01

К.Б.Ын

Бакланы трофеи не выигрывают, они их покупают. Но и бояццо Народного гнева. К тому же, век бакланов короткий. 18 марта 2018 - красивая дата )))

12:01

К.Б.Ын

Идёт охота за трофеями. А челу уже 29 )))

11:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Чуба прыгун в высоту. Он думал ,что Зенит будет трамплином, но рожденный ползать летать не может. Свин не баклан.

11:58

Коновалл

Титулы все ближе и ближе

11:40