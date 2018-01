Бунтующий Дзюба, жгучий Брызгалов и неизвестный Промес

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 17 января.

БУНТ. Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил в Инстаграме видео, которое станет хитом недели. Артем – в фитнес-центре. Хештеги #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100 демонстрируют, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Как "Зенит" теперь отреагирует на демарш игрока?



"НЕПОКОРЕННЫЙ". Рыцарь или террорист? Чье стихотворение использовал Дзюба

После первого поста в Инстаграме зенитовский нападающий напустил еще больше тумана, опубликовав загадочное селфи и знаменитое стихотворение Уильяма Хенли "Непокоренный". Произведение это культовое и заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее.

АРТИСТ. "Песню Бузовой мне показал Давыдов". Промес – о рэпе, "Ливерпуле" и Кокорине

Публикуем вторую часть эксклюзивного интервью нападающего "Спартака" Квинси Промеса, который стал лучшим футболистом-2017 по версии "СЭ", РФС и РФПЛ. Читать – одно удовольствие, у голландца, кажется, вообще не бывает проходных интервью, в каждом – он лучший.

ПРОМЕС VS КАНЧЕЛЬСКИС. Жесткий баттл, где нет неправых

Наш обозреватель Игорь РАБИНЕР не видит в заочном баттле на страницах "СЭ" между Андреем Канчельскисом и Квинси Промесом ничего плохого. Ведь они, подойдя к грани перехода на личности, эту незримую черту не пересекли – и темой их жесткой полемики в конечном счете остался футбол. Оба высказывались зло, подчас весьма спорно, – но не оскорбительно.

СКАНДАЛ. Легионеры в РФПЛ вымрут. Если вот это утвердят

Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ подробно рассказывает о двух ключевых нюансах состоявшегося во вторник общего собрания РФПЛ. И, кажется, если их примут, то может случиться скандал.

ШОУ. Илья Брызгалов: "Как американцы будут объявлять Медведеву на Играх? Спортсменка from the very big country*?"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и постоянный эксперт "СЭ" устроил шоу в интервью и рассказал о молодежной сборной России и Олимпиаде, успехах Андрея Василевского и других последних событиях в мире хоккея.

СЕНСАЦИЯ. Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из "Реала". Куда?

В Мадриде сложилась ситуация, которая привести к трансферу Криштиану. Но его способны купить только два европейских клуба. Рассказываем, как ситуация дошла до такой степени.

