Беспардонность англичан, Черчесов без усов и позор Шараповой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 4 июля.

АНТИГЕРОИ. Расизм, драки и вандализм на ЧМ. Это все про тебя, Англия

Английские болельщики осмелели к плей-офф. Теперь они уже не только классно поют, но и портят памятник легендарному спартаковскому полузащитнику Федору Черенкову. И это далеко не все. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ обращает внимание на негативные моменты, связанные с фанатами с родины футбола.

КОЛОНКА БРИМСОНА. "Я заставил бы фаната мыть памятник Черенкову перед камерами"

Известный британский писатель и автор нескольких бестселлеров об английских футбольных болельщиках поделился мнением о поступке 20-летнего фаната "Арсенала" Холла Руфуса, который во вторник осквернил памятник легендарному футболисту Федору Черенкову у стадиона "Спартак" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира Колумбия – Англия. Руфус написал на скульптуре слово "England", за что позже извинился и был оштрафован на три тысячи рублей.

ПРОВАЛ. Шарапова: теннис или тусовки?

Похоже, российской суперзвезде нужно будет сделать сложный выбор. К этому Уимблдону по понятным причинам внимания в России меньше, чем к какому-либо другому, но пройти мимо поражения Марии Шараповой в первом круге невозможно. Она была близка к победе над соотечественницей Виталией Дьяченко, но уступила ей в трех сетах.

ЭКСКЛЮЗИВ. Славен Билич: "Дзюба напоминает уличного футболиста"

Знаменитый балканский специалист, бывший главный тренер сборной Хорватии и "Локомотива", рассказал "СЭ", что думает о четвертьфинале чемпионата мира, о футболистах сборной России, а также вспомнил время, проведенное в нашей стране.

КОЛОНКА ГАЗЗАЕВА. Россия – фаворит матча с Хорватией. Новая задача – финал ЧМ-2018!

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, сейчас заместитель главы Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев похвалил сборную за выход в четвертьфинал и выделил сильные стороны нашей команды, которая, по его мнению, способна пройти хорватов.

ИСТОРИЯ. Царский подарок от хорватов. Как нас вытащили на Евро-2008

В 1/4 финала Россия встретится с Хорватией – сборной, которая 10 лет назад стала нашим большим другом, за уши вытащив команду Гуса Хиддинка на чемпионат Европы-2008. Еще раз вспомним то чудо.

ВЗГЛЯД СО СЦЕНЫ. "Черчесов похож на руководителя труппы большого театра"

Мариана Гомес родилась на севере Бразилии – в Сальвадоре. В семь лет впервые увидела балет по телевизору, в 14 переехала в Жоинвили, где стала заниматься в школе Большого театра. Через четыре года Гомес оказалась в Москву, где живет уже 13 лет. В интервью "СЭ" бразильская балерина Большого рассказала о том, как любит футбол.

ФОТО. "Усы надежды" Станислава Черчесова

Есть уверенность, что немногие видели главного тренера сборной России Станислава Черчесова без знаменитых усов. "СЭ" показывает уникальные кадры, где наставник россиян попал в кадр без растительности на лице. По-настоящему уникальная галерея.

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