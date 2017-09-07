Российская команда победила в заключительном этапе Nord Stream Race-2017

Победой российского экипажа в четвертом этапе 06 сентября завершилась балтийская регата открытого моря Nord Stream Race. На своем пути участники посетили пять стран в рамках четырех этапов гонки. Победу в общем зачете празднует команда из Швеции.

Получившая свое название от одноименного трубопровода, соединившего Россию и Европу в 2012 году, в новом сезоне Nord Stream Race расширила свою географию и охватила пять стран. После старта в немецком Киле 25 августа, флот регаты посетил Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки и финишировал 6 сентября в Санкт-Петербурге. Последовательно участников принимали яхт-клубы с мировым именем: Norddeutscher Regatta Verein (Киль, Германия), Kongelig Dansk Yachtklub (Копенгаген, Дания), Kungliga Svenska Segelsällskapet (Стокгольм, Швеция), Helsingfors Segelklubb (Хельсинки, Финляндия) и Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Россия).

Nord Stream Race.

Отличительной чертой юбилейного сезона Nord Stream Race 2017 стал и состав участников. Вызов Балтики приняли пять команд, которые были сформированы яхт-клубами-победителями национальных парусных лиг своих стран. Это Deutscher Touring Yacht-Club (Германия), Frederikshavn Sejlklub (Дания), Cape Crow Yacht Club (Швеция), Nyländska Jaktklubben (Финляндия) и "Повелитель паруса – Европа" (Екатеринбург, Россия).

В распоряжение участников Яхт-клуб Санкт-Петербурга предоставил флот яхт нового класса Club Swan 50 от всемирно известной финской верфи Nautor’s Swan. Интересно отметить, что Nord Stream Race 2017 стала первой регатой, где яхты этого монотипного класса будут соревноваться между собой в открытом море.

Nord Stream Race.

После старта регаты в немецком г.Киль ранними лидерами зачета стала команда из Германии. Молодой шкипер немцев Хью Брайшоу, известный по выступлениям в гонках одиночек в классе Figaro, привел свою команду первой в датскую столицу. Но далее удача отвернулась от немцев. Более они не выигрывали этапов, но хорошо выступали в прибрежных гонках. В Санкт-Петербург немецкая команда прибыла четвертой, а в общем зачете оказалась третьей.

После второго этапа главный зачет регаты возглавил шведский экипаж молодого шкипера Патрика Струэссона. Шведы были первыми в Стокгольме и в Хельсинки, чем практически обеспечили себе досрочную победу в состязании за главный приз Nord Stream Race 2017. В Санкт-Петербург шведы пришли третьими.

Nord Stream Race.

"Можно сказать, это наш первый опыт гонок открытого моря, и очень приятно, что мы победили в таком титулованном флоте, – говорит шкипер из Швеции, – у нас очень молодая команда, средний возраст экипажа – 28 лет, и наш яхт-клуб тоже создан недавно, поэтому, для нас это очень престижная победа".

Вторыми в общем зачете и на финише в Санкт-Петербурге закончили регату финны. Этот смешанный экипаж включал в себя как опытных участников гонок открытого моря, так и новичков. При этом, команда из Финляндии показала удивительно стабильный результат: два третьих прихода в этапах открытого моря, и два вторых.

Для датчан из яхт-клуба г.Фредериксхавн Санкт-Петербург стал уже почти родным. В августе эта команда вяла медаль квалификационного этапа Европейской парусной лиги, которая состоялась на Неве у Петропавловской крепости, и сейчас датчане снова в Северной столице. Правда, в отличие от остальных экипаж прибыл по суше – техническая проблема не позволила команде выступить на этапе Хельсинки-Санкт-Петербург. В общем зачете датчане пятые.

Nord Stream Race.

Для российской команды из Екатеринбурга регата сложилась неоднозначно. Команда долго искала секрет скорости новой лодки. Но победа в заключительном этапе подтвердила потенциал екатеринбуржцев. "Мы долго шли к этой победе, мы верили, что у нас получится, – говорит шкипер команды Максим Таранов, – не всегда принимали правильные тактические решения, и скорости нам не хватало. Но сейчас, кажется, все составляющие успеха сошлись". По словам шкипера, особенно приятно, что с победой команда пришла именно в Россию. "В этой регате, когда каждая команда однажды посещала свою страну, только шведам и нам удалось прийти к себе с победой", – подчеркивает Максим Таранов.

В общем зачете российская команда яхт-клуба "Повелитель паруса" заняла четвертое место. Экипаж Таранова уступил немцам всего один пункт.

Официально шестой сезон Nord Stream Race завершает торжественная церемония награждения, где победители получат трофеи из рук командора Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимира Любомирова, вице-губернатора города Владимира Кириллова и представителя компании Nord Stream Марио Нулмейера.

Больше информации на официальном сайте регаты.

Партнеры регаты:

ПАО "Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло– и электроэнергии.

"Газпром" видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.

Nord Stream Race.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 72%. На "Газпром" приходится 12% мировой и 69% российской добычи газа.

В настоящее время компания реализует проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

"Газпром" – надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 170,7 тыс. км.

На внутреннем рынке "Газпром" реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Nord Stream Race.

Nord Stream AG – это международное совместное предприятие, созданное для планирования, строительства и эксплуатации газопровода, состоящего из двух ниток и проходящего по дну Балтийского моря. Российской компании ПАО "Газпром" принадлежит 51 % акций совместного предприятия. Немецким компаниям BASF SE/Wintershall Holding GmbH и PEG Infrastruktur AG (дочернее предприятие PEGI/E.ON) принадлежит по 15,5 % акций, голландская инфраструктурная газовая компания N.V. Nederlandse Gasunie и ведущая французская энергетическая компания ENGIE владеют пакетами по 9 % акций каждая. Головной офис и центр управления Nord Stream находятся в Цуге, Швейцария.

Две нитки газопровода "Северный поток", проходящие по дну Балтийского моря, обладают пропускной способностью 55 млрд куб. м российского газа в ЕС на протяжении как минимум 50 лет. Обе нитки протяженностью 1 224 км проходят параллельно друг другу от бухты Портовая в Выборгском районе на российском побережье Балтийского моря до г. Любмин в Германии. Каждая нитка состоит примерно из 100 000 обетонированных стальных труб весом примерно по 24 тонны, уложенных по морскому дну вдоль точного маршрута, одобренного властями пяти стран, через воды которых проходит газопровод. Строительство первого газопровода "Северный поток" началось в апреле 2010 года, обе нитки были завершены и введены в эксплуатацию в октябре 2012 года в соответствии с графиком и с соблюдением бюджета.

Организаторы регаты:

• Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" создана в 2007 году. Главная цель: хранение идеалов морской этики на суше и воде, развитие парусного спорта и поощрение увлечения парусом. Философия яхт-клуба основывается не только на необходимости сохранить, но и на обязанности передать будущим поколениям наследие морской культуры и морской истории России и всего мира.

• Компания Konzeptwerft базируется в Гамбурге и является организатором Segelbundesliga – Национальной парусной лиги Германии и Европейской парусной Лиги чемпионов. Konzeptwerft Holding GmbH использует опыт специалистов в парусном спорте и маркетинге для создания уникальных проектов. Среди таких специалистов многократный чемпион мира по парусному спорту, Доктор Кэтрин Адлкофер, чемпион мира и специалист по маркетингу Оливер Шволь, предприниматель в области медиа Арне Дост и двукратный победитель Кубка "Америки", трехкратный олимпийский чемпион Йохен Шуманн.