Российские гимнастки присоединились к движению Putin Team

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отметила, что гимнастки присоединились к общественному движению Putin Team. Ранее форвард "Вашингтона" Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team – "Команда Путина". Форвард подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

– Присоединяемся к этому движению, мы уже давно к нему присоединились, – приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. - Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого – в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит.

Овечкин создает Putin Team