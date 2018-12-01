Умар Кремлев: "Надеюсь, что слова Томаса Баха будут подкреплены действиями"

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о том, что Международный олимпийский комитет "приложит все усилия", чтобы боксерский турнир состоялся в Токио-2020.

– Очень рад услышать правильные слова от руководителя Международного олимпийского комитета господина Баха. Надеюсь, что эти слова теперь будут подкреплены делами. Уверен, что бокс является флагманом летних Олимпийских игр и останется им, – заявил Кремлев.