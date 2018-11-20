МОК может не допустить Тайвань на Олимпиаду из-за смены названия команды

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил правительство Тайваня и НОК страны о том, что команда может быть не допущена на Олимпиаду-2020 в Токио, если будет принято решение о смене названия команды, сообщает ТАСС. 24 ноября на острове будет проведен референдум, на котором предложено сменить название "Китайский Тайбэй" на "Тайвань".

Название "Китайский Тайбэй" команда использует с 80-х годов прошлого века. Решение об использовании такого названия вместо "Китайской Республики" было принято в 1980 году, из-за чего Тайвань бойкотировал Олимпиады в Лэйк-Плесиде и Москве.

Китай, который считает территорию своей, бойкотировал Олимпиады в 1956, 1960, 1964, 1968 и 1972 годах, где были представлены тайваньские спортсмены. Команда выступала под названием "Китайская Республика".