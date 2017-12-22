У России осталось всего 20 медалей на Олимпиаде в Сочи

У сборной России осталось 20 медалей Олимпиады в Сочи. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Российский саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко решением Международной олимпийского комитета (МОК) признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и лишены соответственно медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи.

После дисквалификации Демченко и Ивановой награды распределятся следующим образом:

Сани. Одиночки. Мужчины.

Было: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Альберт ДЕМЧЕНКО, бронза – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия).

Стало: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия), бронза – Анди ЛАНГЕНХАН (Германия).

Сани. Эстафета

Было: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – РОССИЯ (Иванова, Демченко, Денисьев/Антонов), бронза – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс).

Стало: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс), бронза – Канада (Гофф, Эдни, Уокер/Снит).

Также признанные виновными лыжники Никита Крюков и Александр Бессмертных уже лишились своих серебряных медалей соответственно в командном спринте и эстафете после дисквалификации Максима Вылегжанина и Александра Легкова.

Медальный зачет Сочи-2014

Было

З С Б Всего 1. РОССИЯ 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Голландия 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19 7. Швейцария 6 3 2 11 8. Белоруссия 5 0 1 6 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 4 7 15

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