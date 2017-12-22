18:15 22 декабря | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

У России осталось всего 20 медалей на Олимпиаде в Сочи

У сборной России осталось 20 медалей Олимпиады в Сочи. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
У сборной России осталось 20 медалей Олимпиады в Сочи. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Российский саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко решением Международной олимпийского комитета (МОК) признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и лишены соответственно медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи.

 
Альберт ДЕМЧЕНКО.Демченко лишили двух медалей Сочи-2014

После дисквалификации Демченко и Ивановой награды распределятся следующим образом:

Сани. Одиночки. Мужчины.
Было: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Альберт ДЕМЧЕНКО, бронза – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия).

Стало: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия), бронза – Анди ЛАНГЕНХАН (Германия).

Сани. Эстафета

Было: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – РОССИЯ (Иванова, Демченко, Денисьев/Антонов), бронза – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс).

Стало: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс), бронза – Канада (Гофф, Эдни, Уокер/Снит).

Также признанные виновными лыжники Никита Крюков и Александр Бессмертных уже лишились своих серебряных медалей соответственно в командном спринте и эстафете после дисквалификации Максима Вылегжанина и Александра Легкова.

Медальный зачет Сочи-2014

Было

 

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

13

11

9

33

2. Норвегия

11

5

10

26

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

7

12

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

6

3

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

4

7

15

Становится

 

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

11

6

12

29

2. Канада

10

10

6

26

3. РОССИЯ

10

3

7

20

4. США

9

10

10

29

5. Голландия

8

8

8

24

6. Германия

8

6

6

20

7. Швейцария

7

2

2

11

8. Белоруссия

5

0

2

7

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

5

6

15

 

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КОММЕНТАРИИ (14)
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ержан

Добрый день! Бесчисленные попытки наших спортсменов сделать хорошую мину в абсолютно проигранной игре выглядят чем-то очень глупым, а с точки зрения комиссии МОК просто наглым и оскорбительным. Надо помнить, что среди них много бывших спортсменов, но уже состоявшихся чиновников от спорта, депутатов и т.д., поэтому в их словах слышна всему миру корпоративная честь мундира. Они своими словами и поступками просто добивают российский спорт, загонняя его в полную изоляцию. Насколько это нужно спортсменам России, тренерам, их родственникам?.. Очевидно не нужно. Тогда почему мы не слышим возмущённого хора?.. Они по какой-то дурацкой наивности верят в то, что функционеры от спорта сумеют им помочь?.. Все эти бодрые речи выглядят печально и вызывают жалость. Всё очень плохо и дело уже не в допинге ...

11:41 23 декабря

gorsten79

Гарик Виндавский-я полностью согласен.Если по Пекину с Лондоном еще как-то пытался понять/принять пересмотры результатов.Там хоть какой-то намек был на справедливость.Типа что-то нашли в пробах.То тут уже все,край.в Рио-2016 не допустили ,потому что упоминается в Докладе Макларена.Гребцы,велогонщики и т.д.про легкоатлетов и штангистов отдельный разговор.А здесь лишают медалей.Пожизненно дисквалифицируют.Потому что в Докладе Макларена,со слов Родченкова-в списке Дюшес.Упоминаются...

11:29 23 декабря

Гарик Виндавский

Я так скажу - сколько Россия завоевала медалей в Сочи столько и осталось.Также как и первое общекомандное место! А то что там решили эти мр ази родченков с маклареном и прочими де би ла м и , наплевать на это!

11:14 23 декабря

КоньМорозаНеБоится

Serenky25,не,ну если ты любишь заглатывать и сглатывать,пожалуйста,вам любителям зап. ценностей это в порядке вещей,но ты все же не обобщай. Вас где то 5-7 % любителей на коленях стоять

22:03 22 декабря

Джаггер555

Ну и правильно не нужно было жрать допинг.

21:33 22 декабря

Спартач и че?

нам выгодно с точки зрения денег быть участниками ОИ? Мы на этом зарабатываем?-нет. в чем трагедия?

21:26 22 декабря

Один человек

А вот вопрос - а почему Ана и Вайлда не трогают?

21:22 22 декабря

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Почему "всего 20" ??? Ещё не вечер..... Ещё не вечер....

21:08 22 декабря

SHTOPOR777

Кому нужны такие горе-соревнования,когда решают не спортсмены,кто победил,а гребаные чиновники кому и какую медаль выдать....превратили спорт непонятно во что....ПОЗОРИЩЕ!!!!

20:41 22 декабря

Евро

ПОЗОР!!!

19:46 22 декабря

Don

Джон....Сильвер, ну для тебя и таких как ты может и прахом, а для меня как была Россия на 1-м месте в общем зачёте так и останется!

19:23 22 декабря

Edmundo.Baldivieso

Serenky25, пять баллов!)

19:19 22 декабря

gor200603

Serenky25 ,свою культуру проповедуешь чёрт?

19:09 22 декабря

Serenky25

19,18,17...0!!! Уря! И мы наконец поднимемся с колен и вытрем губы.

18:27 22 декабря