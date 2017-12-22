У России осталось всего 20 медалей на Олимпиаде в Сочи

Российский саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко решением Международной олимпийского комитета (МОК) признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и лишены соответственно медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи.
После дисквалификации Демченко и Ивановой награды распределятся следующим образом:
Сани. Одиночки. Мужчины.
Было: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Альберт ДЕМЧЕНКО, бронза – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия).
Стало: золото – Феликс ЛОХ (Германия), серебро – Армин ЦОГЕЛЛЕР (Италия), бронза – Анди ЛАНГЕНХАН (Германия).
Сани. Эстафета
Было: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – РОССИЯ (Иванова, Демченко, Денисьев/Антонов), бронза – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс).
Стало: золото – Германия (Гайзенбергер, Лох, Вендль/Арльт), серебро – Латвия (Тирума, Рубенис, А.Сикс/Ю.Сикс), бронза – Канада (Гофф, Эдни, Уокер/Снит).
Также признанные виновными лыжники Никита Крюков и Александр Бессмертных уже лишились своих серебряных медалей соответственно в командном спринте и эстафете после дисквалификации Максима Вылегжанина и Александра Легкова.
Медальный зачет Сочи-2014
Было
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
13
|
11
|
9
|
33
|
2. Норвегия
|
11
|
5
|
10
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
7
|
12
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
6
|
3
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15
Становится
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
11
|
6
|
12
|
29
|
2. Канада
|
10
|
10
|
6
|
26
|
3. РОССИЯ
|
10
|
3
|
7
|
20
|
4. США
|
9
|
10
|
10
|
29
|
5. Голландия
|
8
|
8
|
8
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
6
|
20
|
7. Швейцария
|
7
|
2
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
2
|
7
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
5
|
6
|
15
- Альберт Демченко
- Александр Легков
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Никита Крюков
- Александр Бессмертных
ержан
Добрый день! Бесчисленные попытки наших спортсменов сделать хорошую мину в абсолютно проигранной игре выглядят чем-то очень глупым, а с точки зрения комиссии МОК просто наглым и оскорбительным. Надо помнить, что среди них много бывших спортсменов, но уже состоявшихся чиновников от спорта, депутатов и т.д., поэтому в их словах слышна всему миру корпоративная честь мундира. Они своими словами и поступками просто добивают российский спорт, загонняя его в полную изоляцию. Насколько это нужно спортсменам России, тренерам, их родственникам?.. Очевидно не нужно. Тогда почему мы не слышим возмущённого хора?.. Они по какой-то дурацкой наивности верят в то, что функционеры от спорта сумеют им помочь?.. Все эти бодрые речи выглядят печально и вызывают жалость. Всё очень плохо и дело уже не в допинге ...
11:41 23 декабря
gorsten79
Гарик Виндавский-я полностью согласен.Если по Пекину с Лондоном еще как-то пытался понять/принять пересмотры результатов.Там хоть какой-то намек был на справедливость.Типа что-то нашли в пробах.То тут уже все,край.в Рио-2016 не допустили ,потому что упоминается в Докладе Макларена.Гребцы,велогонщики и т.д.про легкоатлетов и штангистов отдельный разговор.А здесь лишают медалей.Пожизненно дисквалифицируют.Потому что в Докладе Макларена,со слов Родченкова-в списке Дюшес.Упоминаются...
11:29 23 декабря
Гарик Виндавский
Я так скажу - сколько Россия завоевала медалей в Сочи столько и осталось.Также как и первое общекомандное место! А то что там решили эти мр ази родченков с маклареном и прочими де би ла м и , наплевать на это!
11:14 23 декабря
КоньМорозаНеБоится
Serenky25,не,ну если ты любишь заглатывать и сглатывать,пожалуйста,вам любителям зап. ценностей это в порядке вещей,но ты все же не обобщай. Вас где то 5-7 % любителей на коленях стоять
22:03 22 декабря
Джаггер555
Ну и правильно не нужно было жрать допинг.
21:33 22 декабря
Спартач и че?
нам выгодно с точки зрения денег быть участниками ОИ? Мы на этом зарабатываем?-нет. в чем трагедия?
21:26 22 декабря
Один человек
А вот вопрос - а почему Ана и Вайлда не трогают?
21:22 22 декабря
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Почему "всего 20" ??? Ещё не вечер..... Ещё не вечер....
21:08 22 декабря
SHTOPOR777
Кому нужны такие горе-соревнования,когда решают не спортсмены,кто победил,а гребаные чиновники кому и какую медаль выдать....превратили спорт непонятно во что....ПОЗОРИЩЕ!!!!
20:41 22 декабря
Евро
ПОЗОР!!!
19:46 22 декабря
Don
Джон....Сильвер, ну для тебя и таких как ты может и прахом, а для меня как была Россия на 1-м месте в общем зачёте так и останется!
19:23 22 декабря
Edmundo.Baldivieso
Serenky25, пять баллов!)
19:19 22 декабря
gor200603
Serenky25 ,свою культуру проповедуешь чёрт?
19:09 22 декабря
Serenky25
19,18,17...0!!! Уря! И мы наконец поднимемся с колен и вытрем губы.
18:27 22 декабря