11:45 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Россия вернула первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014

Россия с помощью CAS вернула себе первое место в медальном зачете Сочи-2014. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" CAS: кого оправдали, а кого - нет. Фото "СЭ" Какие медали Сочи-2014 вернули России. Фото "СЭ" Медальный зачет Сочи-2014: как он изменялся после Игр. Фото "СЭ"
Россия с помощью CAS вернула себе первое место в медальном зачете Сочи-2014. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
16

Сборная России по итогам сегодняшнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live! 

CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград домашних Игр на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, и восстановил их результаты на Олимпийских играх-2014.

Вместе с тем России вернули: 
ЗОЛОТО
Александр Третьяков (скелетон) 
Александр Легков (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
СЕРЕБРО
Максим Вылегжанин (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин (лыжные гонки, мужская эстафета)
Максим Вылегжанин и Никита Крюков (лыжные гонки, командный спринт)
Альберт Демченко (санный спорт)
Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов (санный спорт, эстафета)
Ольга Фаткулина (коньки, 500 м)
БРОНЗА
Елена Никитина (скелетон)

CAS оставил в силе решение МОК по лишению россиян двух золотых медалей в бобслее - экипаж Александра Зубкова (двойка и четверка).

Пока не рассматривался вопрос о двух серебряных наградах в биатлоне - Ольги Вилухиной (спринт) и женской эстафеты с участием Вилухиной, Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Екатерины Шумиловой (последняя не была наказана МОК и не обращалась в CAS).

Таким образом, на данный момент у сборной России стало 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых (всего - 29). Второй идет команда Норвегии - 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых, всего 26 медалей. Ее Россия обгоняет по количеству серебряных и общему числу наград.

Медальный зачет Сочи-2014

Было (на момент окончания Олимпиады 23 февраля 2014 года)

 

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

13

11

9

33

2. Норвегия

11

5

10

26

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

7

12

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

6

3

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

4

7

15

После дисквалификаций (с учетом решений дисциплинарной комиссии МОК на 31 января 2018 года)

 

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

11

6

12

29

2. Канада

10

10

6

26

3. РОССИЯ

10

3

7

20

4. США

9

10

10

29

5. Голландия

8

8

8

24

6. Германия

8

6

6

20

7. Швейцария

7

2

2

11

8. Белоруссия

5

0

2

7

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

5

6

15

После апелляций (с учетом решения CAS 1 февраля 2018 года)

 

З

С

Б

Всего

1. РОССИЯ

11

9

9

29

2. Норвегия

11

6

9

26

3. Канада

10

10

5

25

4. США

9

9

10

28

5. Голландия

8

7

9

24

6. Германия

8

6

5

19

7. Швейцария

7

2

2

11

8. Белоруссия

5

0

1

6

9. Австрия

4

8

5

17

10. Франция

4

4

7

15

Опрос

Что в решении CAS по россиянам из Сочи-2014 для вас главное?
голосовать
16
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Лионель МЕССИ *КОСТАРИКАНЕЦ* Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. (( 12:39 ============================ Согласен. Вот какой тогда смысл развивать лыжи, коньки, сани в наших Аргентине, Коста-Рике, Гондурасе? Эти негодяи из CAS просто убивают стремительно прогрессирующие в Латинской Америке зимние виды спорта такими популисткими и преступными решениями...(( А я ведь только собрался открывать биатлонную трассу в Росарио...(( Тьфу, пичаль.... 13:09 ==== Крепись, бро. Одно утешает: Аргентина и Коста-Рика еще не под санкциями. Но своих родченковых в разных Атечествах хватает, полагаю.

13:55

*КОСТАРИКАНЕЦ*

sergey.v1968 Специально для КОСТАРИКАНЕЦ*: там же во второй таблице написано: после дисквалификации, 10 ЗМ. Ты говоришь, что вернули 2, - не совсем: вернули золото Легкову, отобрав у Черноусова, то есть тут количество не изменилось. По факту - или из 13 золота изначально отнять 2 бобслейные, остаток 11; или к 10, оставшимся после дисквы, добавляем 1 Третьякова (легковскую не добавляем - она заменяет черноусовскую), становится 11 тоже. 12:52 ==== Спс, бро, а то я забыл уже как там на Олимпиаде було. Основывался на текущем текстике.

13:52

Лионель МЕССИ

*КОСТАРИКАНЕЦ* Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. (( 12:39 ============================ Согласен. Вот какой тогда смысл развивать лыжи, коньки, сани в наших Аргентине, Коста-Рике, Гондурасе? Эти негодяи из CAS просто убивают стремительно прогрессирующие в Латинской Америке зимние виды спорта такими популисткими и преступными решениями...(( А я ведь только собрался открывать биатлонную трассу в Росарио...(( Тьфу, пичаль....

13:09

= Даль =

Рано радоваться. Это решение не МОК, а CAS. Мало верится, что медальки вернут.

13:08

Джерри. Без Тома.

WildCat-2k Посмотреть бы в рожи тех кто хаял наших и наши медали себе на шею примеривал! ================== До Латвии, так-то, не очень далеко... До Чехии чуть дальше.

12:59

sergey.v1968

Специально для КОСТАРИКАНЕЦ*: там же во второй таблице написано: после дисквалификации, 10 ЗМ. Ты говоришь, что вернули 2, - не совсем: вернули золото Легкову, отобрав у Черноусова, то есть тут количество не изменилось. По факту - или из 13 золота изначально отнять 2 бобслейные, остаток 11; или к 10, оставшимся после дисквы, добавляем 1 Третьякова (легковскую не добавляем - она заменяет черноусовскую), становится 11 тоже.

12:52

WildCat-2k

Посмотреть бы в рожи тех кто хаял наших и наши медали себе на шею примеривал!

12:49

ap0112

Решение о медалях вообще-то принимает МОК, а не суды. CAS пока что только лишь признал решение МОК в отношении 28 спортсменов необоснованным.

12:41

*КОСТАРИКАНЕЦ*

Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. ((

12:39

*КОСТАРИКАНЕЦ*

После дисквы по ходу 9 золотых стало, если две вернули и две из-за Зубкова удержали. Значит мы до сего дня вообще четвертыми были.

12:39

top220

Дааааа!!!! Уррраааа!!!

12:38

Курдин

для меня они всегда были на первом общекомандном месте, также как и Лэнс Армстронг остался семикратным чемпионом тура.

12:35

Несвин

Оперативно среагировали

12:35

исперов22081973

usuns При чем тут Черноусов?Один сказал другие подхватили.Если бы он был замешан он уже показания дал бы.

12:33

Джон....Сильвер

Какого черта не оправдали Зубкова и других бобслеистов?????

12:26

usuns

а черноусов то наверное расстроился) и медальку отобрали, дав немножко подержать, и ведь могут теперь слить стукачка...

12:22