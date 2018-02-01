Россия вернула первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014

Россия с помощью CAS вернула себе первое место в медальном зачете Сочи-2014. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Сборная России по итогам сегодняшнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград домашних Игр на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, и восстановил их результаты на Олимпийских играх-2014.

Вместе с тем России вернули:

ЗОЛОТО

Александр Третьяков (скелетон)

Александр Легков (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)

СЕРЕБРО

Максим Вылегжанин (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)

Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин (лыжные гонки, мужская эстафета)

Максим Вылегжанин и Никита Крюков (лыжные гонки, командный спринт)

Альберт Демченко (санный спорт)

Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов (санный спорт, эстафета)

Ольга Фаткулина (коньки, 500 м)

БРОНЗА

Елена Никитина (скелетон)

CAS оставил в силе решение МОК по лишению россиян двух золотых медалей в бобслее - экипаж Александра Зубкова (двойка и четверка).

Пока не рассматривался вопрос о двух серебряных наградах в биатлоне - Ольги Вилухиной (спринт) и женской эстафеты с участием Вилухиной, Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Екатерины Шумиловой (последняя не была наказана МОК и не обращалась в CAS).

Таким образом, на данный момент у сборной России стало 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых (всего - 29). Второй идет команда Норвегии - 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых, всего 26 медалей. Ее Россия обгоняет по количеству серебряных и общему числу наград.

Медальный зачет Сочи-2014

Было (на момент окончания Олимпиады 23 февраля 2014 года)

З С Б Всего 1. РОССИЯ 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25 4. США 9 7 12 28 5. Голландия 8 7 9 24 6. Германия 8 6 5 19 7. Швейцария 6 3 2 11 8. Белоруссия 5 0 1 6 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 4 7 15

После дисквалификаций (с учетом решений дисциплинарной комиссии МОК на 31 января 2018 года)

З С Б Всего 1. Норвегия 11 6 12 29 2. Канада 10 10 6 26 3. РОССИЯ 10 3 7 20 4. США 9 10 10 29 5. Голландия 8 8 8 24 6. Германия 8 6 6 20 7. Швейцария 7 2 2 11 8. Белоруссия 5 0 2 7 9. Австрия 4 8 5 17 10. Франция 4 5 6 15

После апелляций (с учетом решения CAS 1 февраля 2018 года)