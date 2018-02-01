Россия вернула первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014

Сборная России по итогам сегодняшнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS) вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете Олимпийских игр-2014 в Сочи.
CAS оправдал российских олимпийцев! Live!
CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград домашних Игр на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, и восстановил их результаты на Олимпийских играх-2014.
Вместе с тем России вернули:
ЗОЛОТО
Александр Третьяков (скелетон)
Александр Легков (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
СЕРЕБРО
Максим Вылегжанин (лыжные гонки, масс-старт, 50 км)
Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Александр Легков, Максим Вылегжанин (лыжные гонки, мужская эстафета)
Максим Вылегжанин и Никита Крюков (лыжные гонки, командный спринт)
Альберт Демченко (санный спорт)
Альберт Демченко, Татьяна Иванова, Александр Денисьев/Владислав Антонов (санный спорт, эстафета)
Ольга Фаткулина (коньки, 500 м)
БРОНЗА
Елена Никитина (скелетон)
CAS оставил в силе решение МОК по лишению россиян двух золотых медалей в бобслее - экипаж Александра Зубкова (двойка и четверка).
Пока не рассматривался вопрос о двух серебряных наградах в биатлоне - Ольги Вилухиной (спринт) и женской эстафеты с участием Вилухиной, Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Екатерины Шумиловой (последняя не была наказана МОК и не обращалась в CAS).
Таким образом, на данный момент у сборной России стало 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых (всего - 29). Второй идет команда Норвегии - 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых, всего 26 медалей. Ее Россия обгоняет по количеству серебряных и общему числу наград.
Медальный зачет Сочи-2014
Было (на момент окончания Олимпиады 23 февраля 2014 года)
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
13
|
11
|
9
|
33
|
2. Норвегия
|
11
|
5
|
10
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
7
|
12
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
6
|
3
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15
После дисквалификаций (с учетом решений дисциплинарной комиссии МОК на 31 января 2018 года)
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
11
|
6
|
12
|
29
|
2. Канада
|
10
|
10
|
6
|
26
|
3. РОССИЯ
|
10
|
3
|
7
|
20
|
4. США
|
9
|
10
|
10
|
29
|
5. Голландия
|
8
|
8
|
8
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
6
|
20
|
7. Швейцария
|
7
|
2
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
2
|
7
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
5
|
6
|
15
После апелляций (с учетом решения CAS 1 февраля 2018 года)
|
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. РОССИЯ
|
11
|
9
|
9
|
29
|
2. Норвегия
|
11
|
6
|
9
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
4. США
|
9
|
9
|
10
|
28
|
5. Голландия
|
8
|
7
|
9
|
24
|
6. Германия
|
8
|
6
|
5
|
19
|
7. Швейцария
|
7
|
2
|
2
|
11
|
8. Белоруссия
|
5
|
0
|
1
|
6
|
9. Австрия
|
4
|
8
|
5
|
17
|
10. Франция
|
4
|
4
|
7
|
15
Опрос
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Альберт Демченко
- Александр Зубков
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Максим Вылегжанин
- Ольга Вилухина
- Елена Никитина
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Лионель МЕССИ *КОСТАРИКАНЕЦ* Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. (( 12:39 ============================ Согласен. Вот какой тогда смысл развивать лыжи, коньки, сани в наших Аргентине, Коста-Рике, Гондурасе? Эти негодяи из CAS просто убивают стремительно прогрессирующие в Латинской Америке зимние виды спорта такими популисткими и преступными решениями...(( А я ведь только собрался открывать биатлонную трассу в Росарио...(( Тьфу, пичаль.... 13:09 ==== Крепись, бро. Одно утешает: Аргентина и Коста-Рика еще не под санкциями. Но своих родченковых в разных Атечествах хватает, полагаю.
13:55
*КОСТАРИКАНЕЦ*
sergey.v1968 Специально для КОСТАРИКАНЕЦ*: там же во второй таблице написано: после дисквалификации, 10 ЗМ. Ты говоришь, что вернули 2, - не совсем: вернули золото Легкову, отобрав у Черноусова, то есть тут количество не изменилось. По факту - или из 13 золота изначально отнять 2 бобслейные, остаток 11; или к 10, оставшимся после дисквы, добавляем 1 Третьякова (легковскую не добавляем - она заменяет черноусовскую), становится 11 тоже. 12:52 ==== Спс, бро, а то я забыл уже как там на Олимпиаде було. Основывался на текущем текстике.
13:52
Лионель МЕССИ
*КОСТАРИКАНЕЦ* Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. (( 12:39 ============================ Согласен. Вот какой тогда смысл развивать лыжи, коньки, сани в наших Аргентине, Коста-Рике, Гондурасе? Эти негодяи из CAS просто убивают стремительно прогрессирующие в Латинской Америке зимние виды спорта такими популисткими и преступными решениями...(( А я ведь только собрался открывать биатлонную трассу в Росарио...(( Тьфу, пичаль....
13:09
= Даль =
Рано радоваться. Это решение не МОК, а CAS. Мало верится, что медальки вернут.
13:08
Джерри. Без Тома.
WildCat-2k Посмотреть бы в рожи тех кто хаял наших и наши медали себе на шею примеривал! ================== До Латвии, так-то, не очень далеко... До Чехии чуть дальше.
12:59
sergey.v1968
Специально для КОСТАРИКАНЕЦ*: там же во второй таблице написано: после дисквалификации, 10 ЗМ. Ты говоришь, что вернули 2, - не совсем: вернули золото Легкову, отобрав у Черноусова, то есть тут количество не изменилось. По факту - или из 13 золота изначально отнять 2 бобслейные, остаток 11; или к 10, оставшимся после дисквы, добавляем 1 Третьякова (легковскую не добавляем - она заменяет черноусовскую), становится 11 тоже.
12:52
WildCat-2k
Посмотреть бы в рожи тех кто хаял наших и наши медали себе на шею примеривал!
12:49
ap0112
Решение о медалях вообще-то принимает МОК, а не суды. CAS пока что только лишь признал решение МОК в отношении 28 спортсменов необоснованным.
12:41
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Негодую. россия купила суды. Доколо??! Печально! и проч. ((
12:39
*КОСТАРИКАНЕЦ*
После дисквы по ходу 9 золотых стало, если две вернули и две из-за Зубкова удержали. Значит мы до сего дня вообще четвертыми были.
12:39
top220
Дааааа!!!! Уррраааа!!!
12:38
Курдин
для меня они всегда были на первом общекомандном месте, также как и Лэнс Армстронг остался семикратным чемпионом тура.
12:35
Несвин
Оперативно среагировали
12:35
исперов22081973
usuns При чем тут Черноусов?Один сказал другие подхватили.Если бы он был замешан он уже показания дал бы.
12:33
Джон....Сильвер
Какого черта не оправдали Зубкова и других бобслеистов?????
12:26
usuns
а черноусов то наверное расстроился) и медальку отобрали, дав немножко подержать, и ведь могут теперь слить стукачка...
12:22