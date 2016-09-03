09:25 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Во время Олимпиады в Рио хотели отравить воду

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Преступная группировка, члены которой были арестованы во время Олимпиады в Рио, намеревалась использовать химическое оружие, чтобы отравить воду во время соревнований, информирует бразильский портал R7. Планы атаки преступники обсуждали по электронной почте и в приложении для обмена сообщениями, их группа в котором назавалась  Jundallah ("Солдаты бога"). Временный арест подозреваемых продлится до 12 сентября. До 9 сентября полиция проанализирует все материалы и улики. Напомним, что  с 21 июля по 12 августа в Бразилии были арестованы 15 человек, которые подозреваются в подготовке терактов.

 

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