Дуглас: "Рад, что стал частью команды, которая вписала свое имя в историю"

Новичок "Зенита" Дуглас в интервью пресс-службе петербургского клуба рассказал о своем участии в Олимпийских играх 2016 года. В составе сборной Бразилии он выиграл олимпийский турнир.

– Расскажите о том дне, когда вы узнали, что включены в заявку на Игры в Рио.

– Это был особенный момент. В сборных разного уровня я играл с 2012 года, но Олимпийские игры всегда были моей мечтой. До сегодняшнего дня это самые важные соревнования в моей карьере. Когда я узнал, что включен в заявку, это было огромное счастье и новый стимул. За меня радовалась моя семья, были счастливы друзья и все, кто рос и играл рядом со мной. Я благодарен судьбе за то, что смог использовать этот шанс.

– Вы приняли участие во всех матчах, в финале Бразилия обыграла немцев. Где теперь хранится олимпийское золото?

– Моими медалями занимается отец, он сделал для них специальную витрину. Победа на Олимпиаде была мечтой всей страны, до того момента олимпийское золото в футболе никогда не приезжало в Бразилию. Я очень рад, что был частью команды, которая вписала свое имя в историю.