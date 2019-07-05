Бывший глава ОКР поддержал Попова, обвиняемого во взяточничестве

Бывший глава ОКР Александр Жуков заявил, что верит в честность четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

– Я доверяю Попову. Я не слышал ничего про взятки. Доверие к Попову есть. Должен ли он подавать в суд? Мне кажется, лучше у Попова спрашивать, – цитирует РБК Жукова.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала обвинил Попова в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года. Сам почетный член МОК заявил, что даже не голосовал за Рио-де-Жанейро и не понимает, что происходит.

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016