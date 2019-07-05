В ИААФ не комментируют обвинение Бубки в получении взятки при выборе столицы Олимпиады-2016

ИААФ не готова комментировать заявление бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о даче взятки Сергею Бубке за голос в пользу проведения летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

– В настоящее время это неподтвержденное сообщение, которое мы не можем комментировать, – цитируют "РИА "Новости" пресс-службу организации.

Кабрал обвинил Бубку и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года. Попов опроверг обвинения Кабрала, его публично поддержали бывший глава ОКР Александр Жуков и почетный член МОК Виталий Смирнов. Бубка также опроверг все обвинения.

Попова обвинили во взятках в МОК. Он все отрицает

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016