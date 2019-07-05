Почетный член МОК не верит, что Попов брал взятки

Почетный член МОК Виталий Смирнов заявил, что считает обвинения в адрес четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова недоразумением.

– Подобного рода обвинения возникали не раз на протяжении истории олимпийского движения, поскольку выдвижение кандидатур всегда связано с денежными затратами, – цитирует ТАСС Смирнова. – Сейчас нужно в этом спокойно разбираться, есть соответствующая процедура. Мы встречались с Александром на последней сессии МОК (в Лозанне), нормально разговаривали. Я не хочу в это верить.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала обвинил Попова в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года. Сам почетный член МОК заявил, что даже не голосовал за Рио-де-Жанейро и не понимает, что происходит.

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016