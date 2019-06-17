Серебряный призер Олимпийских игр 2016 в марафон дисквалифицирована на четыре года за допинг

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в марафоне Юнис Кирва из Бахрейна дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Все результаты спортсменки с 1 апреля по 7 мая текущего года аннулированы.

Сообщается, что допинг-пробе 35-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество эритропоэтин. Оно представляет собой гликопротеиновый гормон, который стимулирует образование эритроцитов из поздних клеток-предшественников и повышает выход ретикулоцитов из костного мозга в зависимости от потребления кислорода. Он применяется как стимулятор в некоторых видах спорта (скачки, бокс, бег, спортивная ходьба, беговые лыжи, биатлон, триатлон и т. д.). Возможность мышц выдерживать упражнения на выносливость зависит от подачи кислорода. Поэтому основная причина, по которой спортсмены используют этот стимулятор — улучшение доставки кислорода к мышцам.



Срок отстранения спортсменки начинается 7 мая 2019 года. Кирва на чемпионате мира 2015 года завоевала бронзу в марафоне.Ранее спортсменка представляла Кению.