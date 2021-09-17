Экс-министр спорта Кении получил шесть лет тюрьмы за Олимпиаду в Рио

Бывший министр спорта Кении Хасан Варио и глава кенийской делегации на Олимпиаде-2016 Стивен Арап Сой признаны судом Найроби виновными в финансовых нарушениях и злоупотреблении служебным положением во время Игр в Рио.

Как пишет Inside the Games, чиновников обвиняли в покупке авиабилетов по завышенным ценам и финансировании поездки на ОИ людей, не имеющих отношения к сборной страны. В результате реализации преступных схем коррупционеры присвоили около 500 тысяч долларов из госбюджета.

Варио, который после работы в правительстве Кении был назначен послом в Австрии, задержан еще в 2018 году и с тех пор находился под следствием. Теперь он приговорен в шести годам тюрьмы. Сой получил 10 лет лишения свободы и штраф в миллион долларов. Данный приговор — часть масштабной антикоррупционной кампании президента страны Ухуру Кеньятты, в результате которой задержаны десятки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных предприятий.

Олимпиада в Рио стала самой успешной в истории Кении — на ней легкоатлетами из этой страны были завоеваны 6 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая награда.