Каноист Штокалов ждет от МОК бронзовой медали Олимпиады-2016 уже более полутора лет

Международный олимпийский комитет на протяжении полутора лет так и не нашел возможности вручить российскому каноисту Илье Штокалову бронзовую медаль Олимпиады-2016.

— Эпопея с вручением мне олимпийской медали до сих пор продолжается, — заметил Штокалов в интервью ТАСС. — МОК пока не отвечает на запросы. Вначале мне было предложено три варианта для вручения, я выступил с предложением приехать в МОК и получить медаль там, но потом это мероприятие все время откладывалось. Сейчас для себя я понимаю, что вручение медали состоится не раньше завершения пандемии коронавируса.

Каких-то особых отрицательных эмоций я не испытываю по этому поводу, но если эта медаль все-таки доберется до меня, то будет, конечно, приятно. Но сейчас я больше думаю о том, как отобраться на Олимпиаду в Токио и выступить там успешно. Несмотря на все трудности, вызванные коронавирусом, продолжаю готовиться к сезону.

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд сообщил об отклонении апелляции молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе того же года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину