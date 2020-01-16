Суд постановил закрыть Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро

Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть Олимпийский парк, сообщает Reuters. В нем располагаются водный комплекс, теннисные корты, велодром и три многофункциональные арены, в которых проходил ряд состязаний, включая фехтование, гандбол и баскетбол.

После Олимпийских игр, которые прошли летом 2016 года, парк использовался достаточно редко: в нем изредка проводились состязания и концерты.

Суд принял решение о закрытии парка в связи с недостаточной безопасностью. Пожарные власти должны предоставить документы, которые подтверждают безопасность объектов. Также отмечается, что за инфраструктурой после 2016 года практически перестали следить и наводить там порядок.