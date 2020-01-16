Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все объекты Олимпиады-2016

Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все объекты Олимпийских игр 2016 года, сообщает France-Presse.

Ранее муниципалитет города не предоставил сертификатов безопасности для данных объектов, которые просил прокурор Рио-де-Жанейро. Суд своим решением пытается сохранить безопасность граждан, т.к. в объектах проходят массовые мероприятия. В ближайшее время решение суда будет обжаловано мэрией.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года. Строительство объектов обошлось примерно в 12,5 миллиона долларов.