Украинский олимпийский чемпион Рио-2016 готов сменить спортивное гражданство

Чемпион Олимпийских игр-2016 в упражнениях на брусьях Олег Верняев признался, что может сменить спортивное гражданство.

«Готов представлять Украину на Олимпиаде-2024? Если уменьшат (срок дисквалификации). Ну как: у нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» — будет ультиматум: или я готовлюсь при полном карт-бланше, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают.

Или отпускайте меня, и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал себе никаких предложений, поскольку я еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен — и делайте мне полные условия, или не нужен — и отпускайте", — цитирует Верняева «Суспильне.Спорт».

В начале года 27-летнего спортсмена отстранили от всех соревнований. Причины этого решения FIG все еще до конца неизвестны. На предыдущих Олимпийских играх Верняев взял две медали: золото на брусьях и серебро в многоборье.