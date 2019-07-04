Бывший губернатор Рио заявил, что подкупил Бубку и Попова на выборах столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году подкупил нескольких членов МОК за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, информирует UOL.

По словам Кабрала, он заплатил действующему на тот момент главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламину Диаку 1,5 миллиона долларов за пять или шесть голосов в пользу Рио.

В числе получивших деньги Кабрал назвал украинца Сергея Бубку и россиянина Александра Попова.