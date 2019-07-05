Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады-2016

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию почетный член МОК Александр Попов прокомментировал обвинения бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала в подкупе при выборе ​столицы летней Олимпиады 2016 года.

– Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро, – цитируют "РИА Новости" Попова. – Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно.

Кабрал во время судебного заседания признался, что в 2009 году подкупил нескольких членов МОК за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. В числе получивших деньги он назвал украинца Сергея Бубку и Александра Попова.