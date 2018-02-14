12:47 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Жиба и Грбич презентовали на Олимпиаде волейбол на снегу

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На Олимпиаде в Пхенчхане прошел выставочный матч по волейболу на снегу, сообщает "Р-Спорт". Игра, состоявшаяся в "Австрийском доме", был организован Международной федерацией волейбола (FIVB), Европейской конфедерацией волейбола (CEV) и Олимпийским комитетом Австрии. В марте 2018 года в Австрии пройдет первый чемпионат Европы по волейболу на снегу.

В выставочном матче приняли участие легенды классического волейбола бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, волейболистка турецкого "Фенербахче" кореянка Ким Ен Кун. От "пляжников" в волейбол на снегу сыграли бразилец Эмануэль, австрийцы Николас Бергер, Штефани Швайгер и китаянка Сюэ Чэнь.

Ранее сообщалось, что на Играх-2022 может пройти показательный турнир по волейболу на снегу, а в 2026-м он может быть включен в олимпийскую программу.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018/20180214/1132555583.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Ну вот он - наш вид )

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