Жиба и Грбич презентовали на Олимпиаде волейбол на снегу

На Олимпиаде в Пхенчхане прошел выставочный матч по волейболу на снегу, сообщает "Р-Спорт". Игра, состоявшаяся в "Австрийском доме", был организован Международной федерацией волейбола (FIVB), Европейской конфедерацией волейбола (CEV) и Олимпийским комитетом Австрии. В марте 2018 года в Австрии пройдет первый чемпионат Европы по волейболу на снегу.

В выставочном матче приняли участие легенды классического волейбола бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, волейболистка турецкого "Фенербахче" кореянка Ким Ен Кун. От "пляжников" в волейбол на снегу сыграли бразилец Эмануэль, австрийцы Николас Бергер, Штефани Швайгер и китаянка Сюэ Чэнь.

Ранее сообщалось, что на Играх-2022 может пройти показательный турнир по волейболу на снегу, а в 2026-м он может быть включен в олимпийскую программу.