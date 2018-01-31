Владимир Путин: "Мы очень переживаем за тех, кто не сумел поехать на Олимпиаду"

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане отметил, что переживает за тех, кто не сможет поехать на Игры, передает из Ново-Огарево корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Глава государства добавил, что надеется на разумные решения международных спортивных организаций в дальнейшем.

– Конечно, мы очень переживаем за тех, кто не сумел поехать. Будем их поддерживать. Вместе с тем, признавая собственные ошибки и упущения, невнимательное отношение к важным вещам, очень рассчитываем, что наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран. Какими бы могущественными и важными ни казались эти государства.

Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.

Российские олимпийцы у Путина. LIVE!