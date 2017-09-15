Виталий Смирнов: "Работа комиссий МОК не помешает подготовке сборной России к Олимпиаде"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) и почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов подвел промежуточные итоги работы сессии МОК, которая проходит в Лиме.

– Какие выводы могли бы сделать на основании сессии в Лиме?

– Во-первых, мы по-прежнему ждем результатов работы двух комиссий МОК. Надеюсь, они появятся в такие сроки, что не помешают подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Во-вторых, хочу выразить солидарность с позицией моих коллег по МОК, которые высказались категорически против коллективной ответственности для "чистых" спортсменов. Невиновные люди не могут и не должны страдать из-за чужих ошибок. Важно, что желание видеть российских спортсменов на Играх выразили как представители Южной Кореи, так и руководители зимних федераций – бобслея Иво Ферриани и хоккея Рене Фазель.

В-третьих, отмечу выступление главы ВАДА Крэйга Риди. Мы много работаем совместно с ВАДА, у нас налажен конструктивный диалог. Рад, что руководство ВАДА видит усилия российской стороны и высоко оценивает прогресс, которого нам удалось добиться.

Наконец, хоть я и не хотел бы личный раз поднимать эту тему, скажу про заявление национальных антидопинговых агентств INADO. Члены МОК осудили позицию этой организации, которая, на мой взгляд, выступает против нас, просто чтобы обратить на себя внимание.

В целом, сессия еще раз подтвердила мое убеждение в том, что члены МОК будут изо всех сил стремиться сохранить целостность олимпийского движения. Они стремятся к стабильности, и в этой связи даже то, что уже определены столицы Игр вплоть до 2028 года – очень хороший показатель (Наталья МАРЬЯНЧИК).