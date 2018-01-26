В Корее будут созданы группы поддержки российских спортсменов

Во время Олимпийских игр-2018 российских спортсменов будут поддерживать корейские болельщики. Посол страны в России У Юн Гын отметил, что в Пхенчхане для этого будут созданы специальные группы.

– Решение МОК такое, какое есть, – цитирует ТАСС У Юн Гына. – Но мы рады, что российские атлеты все же будут на Играх. Народ Республики Корея очень счастлив этому. Более того, нами будут созданы специальные группы болельщиков, которые поддержат российских спортсменов.

Отметим, что в честь предстоящих Олимпийских игр культурный центр посольства Кореи в пятницу организовал прием и концерт классической музыки под девизом "Корея приветствует олимпийских спортсменов из России на Олимпийских играх в Пхенчхане".